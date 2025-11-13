AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Gli USA attaccheranno il Venezuela?

DiDaniele Trovato

Nov 13, 2025 #USA, #Venezuela

Foto screenshot

Intervistiamo Edoardo Fontana, esperto di sistemi d’arma e di storia militare e curatore del portale Acta Bellica (Acta Bellica – Studiare le guerre di ieri e di oggi), sull’imponente dispiegamento di forze aeronavali statunitensi al largo delle coste del Venezuela. Dietro la scusa del narcotraffico e con l’inquietante affondamento di diverse barche di presunti narcotrafficanti (almeno in un caso rivelatisi poi semplici pescatori colombiani), gli USA sembrano invece preparare il prossimo tentativo di regime change stavolta contro un grande paese del “cortile di casa” nell’ambito dalla rinnovata Dottrina Monroe.

Di Daniele Trovato

Scrittore, blogger, sceneggiatore collabora stabilmente con la testata online www.lineadiretta24.it dove si occupa di Esteri, di Cultura e Spettacolo, collabora inoltre col cartaceo AmorRoma Magazine.Dal 2004 cura il blog aramcheck.wordpress.com Per la narrativa ha pubblicato il romanzo “Ali e corazza” (Autodafé, 2011) e la raccolta di racconti Filosofavole (Smasher, 2015), un suo testo partecipa alla raccolta “Racconti Mondiali” (Autodafé, 2014). Per il teatro le sue opere sono comparse sulle riviste Sipario e Perlascena. Ha due lauree e vive a Roma.

Articoli correlati

AFV Mondo

La Convenzione di Hanoi come nuovo pilastro globale contro il crimine cibernetico

Nov 13, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

IL SEGRETO DI PULCINELLA DA PARTE DI STOLTENBERG: «L’ORCHESTRA DELLA NATO È RIGIDAMENTE DIRETTA DAGLI STATI UNITI»

Nov 13, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

Guerra di posizione vs. guerra di manovra: la strategia commerciale gramsciana della Cina

Nov 13, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Gli USA attaccheranno il Venezuela?

Novembre 13, 2025 Daniele Trovato
AFV Mondo

La Convenzione di Hanoi come nuovo pilastro globale contro il crimine cibernetico

Novembre 13, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

IL SEGRETO DI PULCINELLA DA PARTE DI STOLTENBERG: «L’ORCHESTRA DELLA NATO È RIGIDAMENTE DIRETTA DAGLI STATI UNITI»

Novembre 13, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

Guerra di posizione vs. guerra di manovra: la strategia commerciale gramsciana della Cina

Novembre 13, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: