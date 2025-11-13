Gli USA attaccheranno il Venezuela?

Foto screenshot
Intervistiamo Edoardo Fontana, esperto di sistemi d’arma e di storia militare e curatore del portale Acta Bellica (Acta Bellica – Studiare le guerre di ieri e di oggi), sull’imponente dispiegamento di forze aeronavali statunitensi al largo delle coste del Venezuela. Dietro la scusa del narcotraffico e con l’inquietante affondamento di diverse barche di presunti narcotrafficanti (almeno in un caso rivelatisi poi semplici pescatori colombiani), gli USA sembrano invece preparare il prossimo tentativo di regime change stavolta contro un grande paese del “cortile di casa” nell’ambito dalla rinnovata Dottrina Monroe.