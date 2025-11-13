Guerra di posizione vs. guerra di manovra: la strategia commerciale gramsciana della Cina

Dopo l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, il presidente Donald Trump ha definito il vertice “straordinario”, un “12” su una scala da 1 a 10. Anche la valutazione di Xi è stata positiva, ma con toni più misurati. “Di fronte a venti, onde e sfide”, ha affermato, “dobbiamo mantenere la rotta giusta, navigare attraverso il complesso panorama e garantire la navigazione costante della gigantesca nave delle relazioni Cina-USA”.

di CJ Atkins – People’s World

Nel frattempo, i titoli dei media hanno snocciolato i dettagli degli accordi raggiunti a Busan: un rinvio dei controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, l’abbassamento delle tariffe statunitensi presumibilmente legate al fentanil, la ripresa degli acquisti cinesi di soia americana, l’approvazione degli Stati Uniti per la vendita di alcuni microchip avanzati ad aziende cinesi, la riduzione reciproca delle tasse portuali, ulteriori colloqui sul futuro di TikTok e altro ancora.

Sebbene questi passi indietro rispetto al precipizio di un dannoso confronto economico siano una buona notizia, il fatto è che il vertice in Corea del Sud rappresenta una tregua, non un trattato. Le ambizioni dell’oligarchia aziendale statunitense di ostacolare la crescita della Cina e ostacolarne la concorrenza non sono state accantonate. Né lo sono stati i desideri della Cina di continuare a sviluppare la propria economia e a migliorare il tenore di vita dei suoi 1,4 miliardi di abitanti.

Quindi, è ancora in corso una competizione tra la più grande potenza capitalista del mondo e il più grande paese socialista del mondo, e i leader delle due nazioni stanno seguendo strategie molto diverse nel tentativo di portare il resto del mondo dalla loro parte.

L’intuizione strategica di Gramsci

Per comprendere meglio il significato non solo del vertice di Busan, ma anche del rapporto tra Stati Uniti e Cina in generale, soprattutto dall’inizio del secondo mandato di Trump, è istruttivo leggere l’opera del comunista italiano Antonio Gramsci.

Rinchiuso nelle viscere delle prigioni di Mussolini negli anni ’20 e ’30, Gramsci ebbe molto tempo per riflettere su cosa fosse andato storto per i marxisti. Perché, voleva sapere, il capitalismo e la sua variante più estrema, il fascismo – nonostante le previsioni rivoluzionarie di collasso – erano più radicati che mai?

Il risultato delle sue indagini furono i Quaderni del carcere , un capolavoro di strategia e tattica marxista a lungo trascurato. Applicando intuizioni provenienti dalla scienza militare alla politica, Gramsci scrisse che ci sono essenzialmente due orientamenti strategici che il movimento operaio può adottare: la “guerra di manovra” o la “guerra di posizione”.

La guerra di manovra era il modello della Rivoluzione russa: un assalto frontale e rapido alle strutture di potere. La contrapponeva alla guerra di posizione, che descriveva come un graduale e duraturo rafforzamento dell’influenza e del sostegno tra la popolazione e all’interno delle istituzioni sociali.

Una guerra di manovra è fattibile quando l’avversario è vulnerabile e un attacco diretto rischia di alterare l’equilibrio delle forze o di rovesciarlo rapidamente. Questa era la situazione che Lenin e i bolscevichi affrontarono nella Russia zarista dilaniata dalla guerra nel 1917.

La guerra di posizione, tuttavia, riconosce che l’ordine esistente protegge il proprio potere non solo con la forza, ma anche attraverso l’egemonia ideologica e istituzionale, sfruttando il sostegno e il consenso diffusi della popolazione. Vincere il cambiamento richiede che le forze politiche del movimento operaio si impegnino nel lungo e faticoso sforzo di costruire la propria egemonia tra il popolo per contrastare il “buon senso” ideologico della classe dominante.

Nessuna delle due strategie era intrinsecamente giusta o sbagliata, diceva Gramsci; si trattava di esaminare il campo di battaglia, per così dire, e determinare quale fosse appropriata data la situazione politica del momento. “Fissare la mente” su un modello, sosteneva, “è segno di stoltezza”.

Strategie di duello

La guerra commerciale che Trump ha condotto contro la Cina, e l’incontro di Busan, possono essere interpretati non semplicemente come una questione di contrattazione diplomatica, ma piuttosto come una battaglia tra due logiche strategiche concorrenti. Trump sta combattendo una guerra di manovra, mentre Xi e la Cina sono impegnati in una guerra di posizione.

Già nel suo primo mandato e soprattutto dal suo secondo insediamento quest’anno, Trump si è concentrato sul sovvertimento dello status quo delle relazioni economiche mondiali . Ha attuato rapidi cambiamenti nella politica commerciale, imponendo dazi doganali e poi altri dazi alla Cina, divieti sulla vendita di chip informatici avanzati e costringendo altri paesi a interrompere gli scambi commerciali con la Cina.

Riflette la convinzione che sia importante muoversi rapidamente, colpire duro e fomentare scompiglio, ottenendo al contempo dei guadagni lungo il cammino.

Sebbene la copertura mediatica dell’incontro di Busan sia stata caratterizzata da elementi tipici dello stile di Trump (accordi immediati, cifre spettacolari per la gente in patria e grandi annunci sui grandi accordi presumibilmente raggiunti), la verità è che gli sforzi a lungo termine della Cina per dare forma a un ambiente commerciale globale più cooperativo e basato sul consenso potrebbero aver avuto la meglio.

In una serie di dichiarazioni e comunicati degli ultimi mesi, e persino anni, Xi ha portato avanti una strategia più a lungo termine, basata sulla coltivazione di legami più forti con altri paesi (piuttosto che attaccarli all’infinito), sulla costruzione di una forza istituzionale (invece di demolire gli organismi che non si conformano alle richieste) e sul consolidamento della leadership ideologica nel sistema commerciale globale (invece di affidarsi alle minacce per ottenere concessioni).

Rispetto allo Stato americano reattivo e avversario di Trump, la Cina proietta l’immagine di una potenza stabile e responsabile. Rinforzando questo messaggio anche durante il suo vertice con Trump, Xi ha affermato che, anche se la leadership statunitense e quella cinese “non sempre vanno d’accordo… lo sviluppo della Cina va di pari passo” con quello degli Stati Uniti e del resto del mondo.

La Cina non punta a una semplice vittoria transazionale, né a paralizzare l’economia e la popolazione statunitense a lungo termine. I leader del Paese sanno che un simile approccio è la formula per l’autodistruzione. “Bloccare la strada a qualcuno finirà solo per bloccare la propria”, come ama dire Xi.

La Cina ha ripetutamente risposto all’ostilità di Trump con appelli alla costruzione di un consenso per una prosperità condivisa e una globalizzazione economica inclusiva . Anche quando ha risposto per le rime all’aggressione commerciale degli Stati Uniti, ha sempre sottolineato che la cooperazione, il multilateralismo e il commercio equo sono le sue priorità. Come ripetono i suoi leader, “la porta della Cina è aperta” agli investimenti esteri e agli scambi reciprocamente vantaggiosi.

È l’opposto della politica di divisione casuale, di guerre tariffarie unilaterali e di divisione del mondo in blocchi avversari e sfere di influenza .

La guerra di posizione di Xi sta dando i suoi frutti. Questa settimana, la Cina e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) hanno concordato una versione aggiornata del loro accordo di libero scambio regionale. L’accordo sta inoltre rafforzando la cooperazione all’interno del Forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC), i cui stati membri rappresentano collettivamente oltre il 60% del PIL globale.

Il Canada, il principale partner commerciale degli Stati Uniti e bersaglio di molti dei dazi di Trump, sta ora cercando di riorientare i propri scambi commerciali verso l’Asia e la Cina, abbandonando l’eccessiva dipendenza dal mercato statunitense. Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto al passato, che aveva visto l’approccio di Ottawa nei confronti di Pechino allinearsi a quello di Washington.

Cosa ha realmente ottenuto la guerra commerciale di Trump?

Osservando la guerra commerciale di Trump da questa prospettiva a doppia logica, le strategie delle due grandi potenze mondiali diventano più chiare. Il presidente degli Stati Uniti punta su manovre altamente visibili: segnalare alla base nazionale del MAGA che può ottenere concessioni, ottenere vittorie e influenzare in modo aggressivo il comportamento della Cina.

Il problema con questa narrazione, tuttavia, è che la pretesa della Cina di essere un partner più affidabile sta ottenendo un consenso più ampio da parte delle nazioni del mondo. La Cina appare come una nazione in grado di guidare responsabilmente, plasmare un ordine internazionale più cooperativo e costruire relazioni che vanno oltre l’accordo del giorno.

Nonostante tutti i bluff e le fanfaronate degli ultimi sei mesi, il vertice di Busan ha sostanzialmente riportato le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina allo status quo precedente. Il presidente degli Stati Uniti ha dovuto imparare che la Cina non è così facile da manipolare come pensava.

La sua guerra commerciale si è rivelata per molti versi controproducente. In realtà, ha ottenuto ben poco per la fazione anti-cinese della classe dirigente statunitense che lo sostiene, ovvero quegli elementi che più risentono della pressione dell’avanzata cinese, e non ha portato alcuna “vittoria” alla classe operaia americana.

Alcuni prevedevano che i dazi di Trump avrebbero mandato la Cina in tilt. Il fatto che il suo principale indice azionario, quello di Shanghai, sia cresciuto del 34% in dollari nel 2025, il doppio dell’indice S&P 500 statunitense, deve far riflettere.

Per quanto riguarda il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti, quest’anno probabilmente finirà per essere più alto rispetto al 2024, contrariamente alle promesse di Trump. E se da un lato i suoi dazi hanno certamente danneggiato la Cina e altre nazioni, dall’altro hanno anche fatto salire i prezzi per i consumatori interni, spingendo l’inflazione statunitense al 3% secondo l’ultimo conteggio.

Le restrizioni cinesi sulla soia imposte da Trump hanno cancellato un mercato da 12,6 miliardi di dollari su cui gli agricoltori statunitensi fanno affidamento per guadagnarsi da vivere, mentre la Cina ha semplicemente trovato altri fornitori. E le sanzioni che il Dipartimento del Commercio ha imposto alle aziende cinesi hanno portato alla chiusura delle porte alle terre rare che la Cina possiede e di cui le aziende tecnologiche statunitensi hanno bisogno per i loro veicoli elettrici, smartphone e dispositivi di intelligenza artificiale.

Come ha affermato Patrick Wintour, direttore diplomatico del Guardian , Trump “ha scoperto che i bulli possono essere a loro volta bullizzati”.

Tornando a Gramsci, è possibile osservare come l’effetto netto di tutto questo dramma abbia indebolito ulteriormente l’egemonia del capitalismo statunitense nel sistema economico globale. Cercando di imporre la sottomissione alle sue richieste, la strategia di Trump ha di fatto generato ulteriore legittimità per il modello cinese di cooperazione multilaterale agli occhi di gran parte del mondo.

La vecchia infrastruttura di predominio degli Stati Uniti che animava tutte le organizzazioni economiche e i trattati di libero scambio sta crollando, mentre la Cina diventa la nazione con cui sempre più paesi vogliono fare affari.

La guerra di manovra di Trump si è basata su proclami appariscenti e continue rassicurazioni di vittorie che devono ancora concretizzarsi. Ma come sta dimostrando la Cina nella pratica, e come concluse Gramsci nei suoi Quaderni dal carcere , “In politica, la ‘guerra di posizione’, una volta vinta, è decisiva in modo definitivo”.

