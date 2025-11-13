YEMEN SMANTELLATO RETE DI SPIONAGGIO CIA MOSSAD

IL MINISTERO DEGLI INTERNI DELLO YEMEN HA ANNUNCIATO SABATO LO SMANTELLAMENTO DI UNA COMPLESSA RETE DI SPIONAGGIO, operante sotto la direzione congiunta della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti (CIA), del Mossad israeliano e dei servizi segreti sauditi.

La rete, guidata da Riyadh, è stata descritta come una delle strutture di spionaggio più pericolose scoperte negli ultimi anni, con l’obiettivo di destabilizzare lo Yemen dall’interno attraverso operazioni coordinate di intelligence, sorveglianza e sabotaggio.

L’operazione ha portato all’arresto di decine di agenti, al sequestro di dispositivi spia moderni e alla scoperta di una catena di comando integrata che collegava gli operatori sul campo in Yemen con ufficiali a Riyadh, Tel Aviv e Washington.

ra i collaborazionisti arrestati vi erano operatori che sorvegliavano i comandi militari yemeniti, le piattaforme di lancio dei missili e gli edifici dei servizi di sicurezza, mentre altri filmavano istituzioni statali e quartieri residenziali che in seguito sono diventati bersagli di attacchi aerei della coalizione.

Fonte



