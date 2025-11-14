

Nonostante le manovre incessanti per provocare una rottura, Mosca e Nuova Delhi stanno lavorando per rafforzare la cooperazione in diversi settori in vista della visita del presidente russo Vladimir Putin in India, che, secondo i media indiani, si terrà il 5 e 6 dicembre. Tra i temi ufficialmente confermati all’ordine del giorno figurano la cooperazione in materia di energia e difesa, riporta Vedomosti.

Il quotidiano economico indiano The Economic Times indica che i due Paesi potrebbero firmare un nuovo accordo sulla tutela dei diritti dei lavoratori indiani durante la visita di Putin, il che potrebbe aumentare il numero di lavoratori indiani in Russia nei prossimi anni. I lavoratori provenienti da Paesi che necessitano di visto, tra cui l’India, arrivano in Russia in base a un meccanismo di quote. A luglio, il Ministero del Lavoro russo ha dichiarato che la quota per i cittadini indiani ammontava a oltre 70.000. Secondo The Economic Times, i lavoratori indiani trovano impiego principalmente in settori come l’edilizia e l’industria tessile. Tuttavia, fonti informate sulla situazione sottolineano che la domanda di lavoratori qualificati sta aumentando anche nei settori dell’ingegneria meccanica e dell’elettronica.

L’India non è solo il paese più popoloso del mondo, ma anche leader in termini di esportazioni di manodopera, poiché da tempo fornisce manodopera alle nazioni del Golfo, alla Malesia, agli Stati Uniti e all’Europa, e questa tendenza si è manifestata anche in Russia solo di recente, ha affermato Maxim Yemelyanov, direttore generale della società di reclutamento di personale straniero Trudorgnabor. I cittadini indiani lavorano nelle fabbriche di abbigliamento che soddisfano i requisiti di difesa dello Stato e vengono anche arruolati per lavorare nei settori agricolo ed edile, ha osservato l’esperto.

Si prevede che la cooperazione in materia di migrazione di manodopera tra i due paesi crescerà nel prossimo futuro, secondo Gleb Makarevich, ricercatore presso il Centro per gli Studi Indo-Pacifici dell’Istituto di Economia Mondiale e Relazioni Internazionali dell’Accademia Russa delle Scienze.

Inoltre, la commissione governativa russa per l’attività legislativa ha approvato emendamenti a un accordo intergovernativo che amplia la cooperazione in materia di difesa con l’India, hanno riferito due fonti a Vedomosti. Il disegno di legge prevede la ratifica di un accordo firmato dai due Paesi il 18 febbraio 2025, ha affermato Vladimir Gruzdev, presidente del consiglio di amministrazione dell’Associazione degli avvocati russi. Il documento aumenta in particolare le dimensioni delle truppe e delle attrezzature impiegate in esercitazioni e attività congiunte, ha specificato una fonte vicina al Ministero della Difesa russo.

