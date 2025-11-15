Spectator: Lo scandalo di corruzione in Ucraina “potrebbe rovesciare” Zelenski

Foto screenshot

Lo scandalo di corruzione nel settore energetico ucraino, emerso questa settimana e che coinvolge persone vicine al Presidente Volodymyr Zelensky, potrebbe avere l’effetto di “rovesciare” il leader ucraino. È quanto afferma il giornalista Owen Matthews in un articolo pubblicato dal settimanale britannico The Spectator.

Secondo l’analista, le rivelazioni rese pubbliche dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU) dell’Ucraina “avranno probabilmente conseguenze trascendentali per il futuro politico di Zelensky”.

La rivista conservatrice inglese sottolinea, in particolare, che diversi alleati di Zelensky sono sotto inchiesta e ricorda i tentativi, messi in atto dal Presidente ucraino nel luglio di quest’anno, di smantellare la NABU insieme ad un’altra istituzione, la Procura Speciale Anticorruzione (SAP). Secondo questa ricostruzione, Zelensky “dovrà inevitabilmente affrontare domande serie” sul suo operato.

“Sembra che una guerra su larga scala stia per scoppiare tra le agenzie anticorruzione indipendenti e la cerchia ristretta di Zelensky, e le conseguenze saranno probabilmente spiacevoli”, si legge nell’analisi.

L’articolo prosegue osservando che, mentre l’Occidente monitora l’evolversi della situazione, il leader ucraino sembra essere costretto a un dilemma: “sostenere la destituzione dei suoi alleati e partner commerciali più stretti da parte della NABU e affrontare le conseguenze per la sua reputazione e la sua carriera politica”.

I Dettagli dello Scandalo

Martedì, la NABU ha dichiarato di aver arrestato cinque persone e identificato altri sette sospetti nell’ambito di un’importante indagine per corruzione. “Sono stati 15 mesi di lavoro e 1.000 ore di registrazioni audio. Sono state documentate le attività di un’organizzazione criminale di alto livello”, si legge in un comunicato dell’agenzia, che ha aggiunto come i partecipanti al complitto abbiano cercato di “influenzare le aziende strategiche del settore pubblico”, tra cui la società statale di energia atomica Energoatom.

Nel frattempo, la Procura Speciale Anticorruzione dell’Ucraina ha formalmente accusato l’imprenditore Timur Mindich, descritto dai media come “il portafoglio” del Presidente Zelensky, di aver orchestrato il sistema di corruzione. “Mindich esercitava il controllo sull’accumulo, la distribuzione e la legalizzazione del denaro ottenuto”, ha dichiarato un procuratore, come riportato dall’agenzia AFP. I media ucraini hanno riferito che l’imprenditore è fuggito dall’Ucraina poche ore prima che la NABu perquisisse la sua abitazione.

Tra le persone coinvolte nell’inchiesta figurano anche i fratelli Mikhail e Alexander Zukerman, imprenditori che gestivano gli affari finanziari di Mindich e che erano legati allo studio comico Kvartal 95, co-fondato da Zelensky prima del suo ingresso in politica. Secondo i dati forniti dal deputato Yaroslav Zhelezniak, anche i fratelli Zukerman hanno lasciato l’Ucraina.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-spectator_lo_scandalo_di_corruzione_in_ucraina_potrebbe_rovesciare_zelenski/45289_63619