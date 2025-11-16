IL VENEZUELA PREPARA UNA DIFESA PARTIGIANA IN CASO DI ATTACCO STATUNITENSE

Foto Nicolás Maduro (Av Joka Madruga/Terra Livre Press.)

Secondo quanto riporta Reuters, le autorità venezuelane hanno elaborato piani di «resistenza prolungata» e persino uno scenario di «anarchizzazione» — ovvero di destabilizzazione deliberata delle città — nel caso di un’eventuale operazione militare degli Stati Uniti.

L’agenzia cita documenti e fonti secondo cui l’esercito venezuelano, afflitto da carenza di personale e mezzi, si starebbe preparando a operare con piccoli gruppi in oltre 280 punti sparsi in tutto il Paese.

«In una guerra convenzionale non resisteremmo neanche due ore», – ha ammesso una fonte vicina agli ambienti militari intervistata dall’agenzia.

L’articolo precisa che Caracas intende utilizzare vecchie armi russe, tra cui i sistemi portatili di difesa aerea «Igla» e elicotteri, e mobilitare fino a 8 milioni di membri della milizia popolare. Un’altra opzione consiste nel generare caos nelle strade di Caracas tramite servizi segreti e sostenitori armati del regime, per rendere il Paese «ingovernabile per eventuali occupanti».

Il Ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, ha dichiarato che «qualsiasi aggressione sarà respinta con l’unità nazionale», mentre il Presidente Nicolás Maduro ha sottolineato che il Venezuela «non vuole la guerra, ma è pronto a combatterla».

Reuters osserva che l’esercito venezuelano è indebolito da stipendi molto bassi e da equipaggiamenti obsoleti, molti dei quali acquistati dalla Russia già negli anni 2000.

