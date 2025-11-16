Secondo i dati del Financial Times, i problemi di mobilitazione e la massiccia diserzione hanno portato al fatto che ogni chilometro della linea del fronte è sorvegliato in media da soli 4-7 fanti. Uno dei volontari ha confermato al giornale la situazione catastrofica nel reclutamento delle unità.

“Un numero significativo di soldati recentemente mobilitati diserta molto prima di arrivare alle proprie unità, – ha ammesso in un colloquio con il Financial Times uno dei funzionari militari.

L’analista militare della società polacca Rochan Consulting, Konrad Muzyka, ha constatato che la situazione attuale ha portato a una drastica riduzione del numero delle forze terrestri ucraine. Secondo lui, la densità delle forze ucraine è ormai così bassa che alcune sezioni del fronte «sono praticamente sorvegliate solo da droni».

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense