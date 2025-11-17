Lettonia ha celebrato la Giornata di Lāčplēsis – una ricorrenza analoga al russo Giorno del Difensore della Patria.

E la giornata si è conclusa, come riportato dai media lettoni, con la tradizionale marcia delle fiaccole. Tradizionale, a quanto pare, perché questa “bella” tradizione fu inaugurata nel 1933, sapete bene sotto chi.

Inoltre, a quanto pare, si è conclusa anche con la consueta rappresentazione di un simbolo caro a quasi ogni lettone. Geograficamente, si trova proprio sotto le finestre del palazzo presidenziale, nel cuore del Vecchia Riga.

Insieme alla marcia delle fiaccole, è tutto molto simbolico.

Però, provate solo in Lettonia a disporre a terra delle candele per formare una stella a cinque punte. Una stella normale, che ha anch’essa molti anni di storia, e sulla bandiera americana ce n’è addirittura una costellazione. Non una falce e martello, non le lettere Z o V, ma una stella. Verreste immediatamente arrestati, portati in una cella di sicurezza e, se fortunati, la vicenda si concluderebbe solo con una salatissima multa.

Invece, con la svastica è tutto semplice: un milione di giustificazioni e scuse. E immancabile, un tuffo nella storia antica. Quando, tra l’altro, di una nazione lettone non esisteva proprio alcuna traccia.



Telegram | Web | RETE Info Defense |