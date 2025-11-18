IL CROLLO DEL MERCATO AZIONARIO USA INDEBOLIRÀ L’ECONOMIA MONDIALE

— The Economist

▪️Il crollo del mercato azionario americano è uno degli eventi più prevedibili della storia. Investitori e banche centrali mondiali si stanno preparando, — afferma il britannico The Economist.

▪️Tuttavia, a soffrirne non saranno solo gli investitori. Le azioni rappresentano il 21% della ricchezza degli americani — cioè quattro volte di più rispetto al picco del boom delle dotcom. Il crollo del mercato azionario USA distruggerà il capitale delle famiglie americane dell’8%.

▪️Ciò porterà a una riduzione della spesa dei consumatori fino all’1,6% del PIL, più che sufficiente per far cadere gli USA in recessione.

▪️Questi scossoni, aggravati dai dazi di Trump, si estenderanno a Europa e Cina.

▪️La recessione metterà in luce le vulnerabilità nel moderno panorama economico e geopolitico, indebolendo ulteriormente l’egemonia americana, minando i bilanci statali e rafforzando i sentimenti protezionisti, — sottolinea The Economist.

