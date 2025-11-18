Il riarmo della Germania cambia gli equilibri europei. Preoccupazioni per Francia e Polonia

«L’ARMAMENTO DELLA GERMANIA CAMBIA L’EQUILIBRIO DI POTERE IN EUROPA»: FRANCIA E POLONIA TEMONO IL RAFFORZAMENTO MILITARE DELLA GERMANIA, CHE «POTREBBE RIPORTARE IN AUGE LE SUE PRECEDENTI AMBIZIONI IMPERIALI»

La rivista Politico riporta un atteggiamento ambivalente di alcuni alleati europei riguardo al potenziamento del potenziale militare tedesco, sottolineando che la Germania sta cambiando drasticamente l’equilibrio militare in Europa, trasformando la sua potenza economica in forza militare. Dopo decenni in cui Berlino ha simboleggiato la potenza finanziaria e Parigi l’influenza militare, la Germania si prepara alla più grande crescita della spesa per la difesa dalla riunificazione del Paese — fino a 153 miliardi di euro all’anno entro il 2029. Questo sta già causando tensioni in Francia, preoccupata per la perdita del suo ruolo precedente, e un’accoglienza cauta in Polonia, che considera l’armamento tedesco una risposta necessaria alla minaccia rappresentata dalla Russia, scrive Politico.

⚡️Allo stesso tempo, la Germania si concentra sempre più su contratti di difesa nazionali ed europei, riducendo la sua dipendenza dagli Stati Uniti. Questo ribilanciamento di potere genera controversie a Bruxelles e preoccupazioni tra i vicini: Parigi teme il dominio tedesco, mentre Varsavia il ritorno delle vecchie ambizioni imperiali, si legge nell’articolo.

Fonte

