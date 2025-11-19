AFV

LA COMMISSIONE EUROPEA HA COMUNICATO AI GOVERNI DELL’UE CHE L’UCRAINA AVRÀ BISOGNO DI 135,7 MILIARDI DI EURO PER I PROSSIMI DUE ANNI DI GUERRA

DiAFV from TELEGRAM

Nov 19, 2025 #Ucraina, #UE

Foto Wikimedia

— e che gli europei dovranno trovare questi fondi da soli o contrarre un debito comune, se non sarà possibile attuare un «credito per riparazioni» basato sugli asset russi congelati

Lo riporta il Financial Times, sottolineando che i fondi devono essere garantiti entro aprile 2026.

In una lettera, citata anche da Reuters, Ursula von der Leyen ha illustrato tre opzioni:

sovvenzioni dirette dagli Stati membri dell’UE

un prestito a responsabilità limitata finanziato tramite indebitamento dell’UE;

un prestito simile legato ai fondi provenienti dagli asset russi congelati.

Considerata l’urgenza e la necessità di iniziare i pagamenti entro la metà del 2026, Bruxelles afferma che ciascuna delle opzioni sarà temporanea e transitoria. Questi meccanismi possono anche essere combinati — sovvenzioni e indebitamento dell’UE possono servire come misura temporanea fino all’entrata in vigore del prossimo bilancio a lungo termine del blocco nel 2028.

Diversi Stati — tra cui il Belgio, principale custode dei fondi russi, nonché Ungheria e Slovacchia — si oppongono all’uso degli asset russi come garanzia.


