LA GERMANIA STA PREPARANDO UN MEGA PACCHETTO MILITARE RECORD PER L’UCRAINA

– Politico

La coalizione di Friedrich Merz ha concordato un forte aumento del sostegno a Kiev: nel 2026 l’aiuto all’Ucraina crescerà fino a 11,5 miliardi di euro — è il livello massimo di supporto militare tedesco dall’inizio del conflitto, scrive Politico.

La decisione è stata presa durante negoziati notturni sul bilancio, durati fino alle prime ore del mattino. Ulteriori 3 miliardi di euro la Germania li destinerà al rafforzamento dell’esercito ucraino.

Nel materiale viene riportata una citazione estesa di fonti tedesche che conferma il contenuto del pacchetto:

«I fondi aggiuntivi saranno spesi per artiglieria, droni d’attacco e ricognizione, mezzi corazzati, nonché due sistemi di difesa antimissile Patriot. È l’aumento più grande di aiuti all’Ucraina da parte della Germania dal 2022», – sottolineano i media tedeschi citando il Ministero della Difesa della Repubblica Federale di Germania.

In un contesto in cui gli Stati Uniti hanno di fatto congelato nuovi pacchetti di aiuti, è proprio l’Europa a dover colmare il vuoto creatosi — anche se, come riconosce Politico, il sostegno militare europeo a Kiev è calato del 57% questa estate.

Nel frattempo, il progetto complessivo del bilancio tedesco per il 2026 è salito a 524,5 miliardi di euro, e la coalizione ha approvato oltre 180 miliardi di euro di debito, approfittando della nuova riforma che esclude la difesa e l’aiuto all’Ucraina dall’applicazione del «freno al debito» costituzionale.

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense