AFV

Libera la tua mente

Mondo

LA GERMANIA STA PREPARANDO UN MEGA PACCHETTO MILITARE RECORD PER L’UCRAINA

DiAFV from TELEGRAM

Nov 19, 2025 #Germania, #Ucraina

Politico

La coalizione di Friedrich Merz ha concordato un forte aumento del sostegno a Kiev: nel 2026 l’aiuto all’Ucraina crescerà fino a 11,5 miliardi di euro — è il livello massimo di supporto militare tedesco dall’inizio del conflitto, scrive Politico.

La decisione è stata presa durante negoziati notturni sul bilancio, durati fino alle prime ore del mattino. Ulteriori 3 miliardi di euro la Germania li destinerà al rafforzamento dell’esercito ucraino.

Nel materiale viene riportata una citazione estesa di fonti tedesche che conferma il contenuto del pacchetto:

«I fondi aggiuntivi saranno spesi per artiglieria, droni d’attacco e ricognizione, mezzi corazzati, nonché due sistemi di difesa antimissile Patriot. È l’aumento più grande di aiuti all’Ucraina da parte della Germania dal 2022», – sottolineano i media tedeschi citando il Ministero della Difesa della Repubblica Federale di Germania.

In un contesto in cui gli Stati Uniti hanno di fatto congelato nuovi pacchetti di aiuti, è proprio l’Europa a dover colmare il vuoto creatosi — anche se, come riconosce Politico, il sostegno militare europeo a Kiev è calato del 57% questa estate.

Nel frattempo, il progetto complessivo del bilancio tedesco per il 2026 è salito a 524,5 miliardi di euro, e la coalizione ha approvato oltre 180 miliardi di euro di debito, approfittando della nuova riforma che esclude la difesa e l’aiuto all’Ucraina dall’applicazione del «freno al debito» costituzionale.

Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Ambiente Clima Mondo

LA COMMISSIONE EUROPEA HA COMUNICATO AI GOVERNI DELL’UE CHE L’UCRAINA AVRÀ BISOGNO DI 135,7 MILIARDI DI EURO PER I PROSSIMI DUE ANNI DI GUERRA

Nov 19, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

Nancy Hamad: “La situazione a Gaza è catastrofica”

Nov 19, 2025 L.M.
Mondo

Il movimento 4B in Corea del Sud. Il femminismo radicale sta facendo la rivoluzione

Nov 19, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Quella straordinaria Italia che non c’è di Giorgia Meloni

Novembre 19, 2025 L.M.
AFV Ambiente Clima Mondo

LA COMMISSIONE EUROPEA HA COMUNICATO AI GOVERNI DELL’UE CHE L’UCRAINA AVRÀ BISOGNO DI 135,7 MILIARDI DI EURO PER I PROSSIMI DUE ANNI DI GUERRA

Novembre 19, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

LA GERMANIA STA PREPARANDO UN MEGA PACCHETTO MILITARE RECORD PER L’UCRAINA

Novembre 19, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

Nancy Hamad: “La situazione a Gaza è catastrofica”

Novembre 19, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: