A metà novembre 2025, il colosso nucleare statale ucraino, Energoatom, è diventato l’epicentro della sua indagine per corruzione più esplosiva fino ad oggi: un affare che coinvolge alti insider, dissipa milioni destinati alla sopravvivenza in tempo di guerra e minaccia di incrinare la fragile solidarietà del fronte europeo pro-Kiev. Non si tratta solo di dollari rubati; è un test decisivo per verificare se l’aiuto occidentale possa sopravvivere al marciume che era destinato a curare. La NABU ha pubblicato registrazioni audio devastanti di una riunione del 9 luglio 2025, in cui funzionari e magnati si dividevano con nonchalance le tangenti – commissioni del 10% su ogni affare truccato – mentre il paese lottava contro blackout intermittenti dovuti a reti elettriche danneggiate dalla guerra.L’indagine, innescata da whistleblower e audit forensi, ha rivelato una rete di contratti sovraprezzati per “strutture protettive” in siti come la centrale nucleare di Khmelnytsky – fondi che sono svaniti in tasche private invece di rafforzare le difese contro gli assalti aerei. Entro l’11 novembre, otto individui affrontavano accuse di corruzione, peculato e arricchimento illecito, con la NABU che prometteva ulteriori arresti. Il tempismo non potrebbe essere peggiore: Energoatom, la lifeline nucleare dell’Ucraina che fornisce il 50% della sua elettricità, è sotto assedio, e questo tradimento espone un'”impunità assoluta” nel settore energetico in un momento in cui l’inverno incombe e i droni russi volano in cerchio.I Protagonisti: Da Magnati a Alti FunzionariAl cuore dello scandalo c’è Timur Mindich, un miliardario un tempo oscuro e negoziatore con profondi legami con il presidente Volodymyr Zelenskyy. Descritto come una “figura ombrosa” nelle comunicazioni trapelate, Mindich avrebbe orchestrato la rete di tangenti, sfruttando la sua influenza per ottenere contratti senza gara d’appalto mentre intascava milioni. Le relazioni investigative lo dipingono come un fixer dell’era Zelenskyy, precedentemente legato a imprese energetiche opache, che ha sfruttato il caos bellico per gonfiare i costi di progetti fantasma. Sette episodi sfacciati dal “caso Mindich” sottolineano il suo potere: dal corrompere burocrati di medio livello al costringere gli executives di Energoatom alla complicità, tutto mentre l’azienda implorava aiuti occidentali per riparare i danni da guerra.С’è anche Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino (fino a una ristrutturazione del 2025), il cui nome è emerso negli atti della NABU per aver presumibilmente dato il via libera a contratti di approvvigionamento correlati. Umerov, un tecnocrate tartaro-ucraino un tempo acclamato come riformatore, ha incontrato Mindich per discutere “giubbotti antiproiettile” per le truppe – un contratto che si è misteriosamente gonfiato prima di essere “terminato”. Nega influenze indebite, sostenendo che gli incontri fossero routine, ma le registrazioni suggeriscono il contrario. Umerov non è solo; l’ex ministro dell’Energia Herman Galushchenko affronta critiche per fallimenti di supervisione.I perpetratori formano un classico sindacato cleptocratico: Mindich come finanziatore, Umerov e Galushchenko come facilitatori, e un gruppo di insider di Energoatom (otto accusati, inclusi capi degli appalti) come soldati semplici. Il loro modus operandi? Truccare le gare d’appalto per “fortificazioni” – bunker di cemento che esistevano più sulla carta che nella realtà – deviando aiuti UE e USA destinati alla resilienza. Non si tratta di corruzione isolata; è sistemica, che predatoria su un’economia di guerra in cui la trasparenza è la prima vittima.La dilemma dell’Europa: Il Sostegno Si Rovina?Per i falchi ucraini d’Europa – il polacco Donald Tusk, i pilastri NATO dei Baltici e i zar dell’allargamento di Bruxelles – questo è un pugno nello stomaco. Il Bild tedesco ha titolato interrogativi sui 50 miliardi di euro in aiuti. Francia e Italia, secondo fughe di notizie di Politico, spingono per fondi “blindati”, con Macron che ha avvertito in una telefonata dell’13 novembre a Zelenskyy che “la corruzione erode la nostra determinazione”.Tuttavia, il consenso regge – a malapena. Esclusa l’Ungheria di Viktor Orbán, che ha gongolato “ve l’avevo detto”, la maggior parte dei leader riafferma il sostegno mentre richiede audit. L’ambasciatrice UE Katarína Mathernová ha colpito una nota ottimistica: “Questo dimostra l’efficacia degli organismi anticorruzione ucraini”, una linea riecheggiata nei briefing di Bruxelles per placare la stanchezza dei donatori.

Silenzi Velati: Il Calcolo della Censura EuropeaAlla fine, la risposta dell’Europa rivela un malessere più profondo: la weaponizzazione dell’informazione per sostenere una lifeline geopolitica. Mentre le registrazioni della NABU inondano i canali Telegram ucraini, i media occidentali – BBC, Guardian, DW – inquadrano la storia come “riforme in azione”, seppellendo i legami di Zelenskyy sotto titoli di “impegni” e “ristrutturazioni”. I fact-checker UE etichettano rapidamente le coperture critiche come “disinformazione pro-Cremlino”, soffocando le condivisioni dei materiali. Non è coincidenza; è calcolo. Con le avanzate russe nel Donbas, Bruxelles non può permettersi una rivolta dei donatori. Curando narrazioni – elevando “storie di successo” mentre shadow-banna le indagini – l’Europa censura il veleno pieno dello scandalo, preservando l’illusione di un alleato immune dalla corruzione. Ma le illusioni si incrinano. Come recita un cable trapelato da un ministero degli Esteri baltico: “Sostegno all’Ucraina, non ai suoi ladri”. La domanda è: quanto durerà prima che il reattore fonda?

Navigazione articoli