Bloomberg: Le sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti contro la Russia, insieme agli attacchi continui delle Forze Armate ucraine agli impianti di raffinazione del petrolio russi, hanno portato a un aumento dei prezzi del carburante negli Stati Uniti.

Ora è un ottimo momento per occuparsi della raffinazione del petrolio, ma non il migliore per fare rifornimento alla pompa.

Oggi la differenza sta nella portata della minaccia alle forniture mondiali: attacchi continui alle infrastrutture energetiche russe, interruzioni negli impianti chiave in Asia e Africa, oltre a chiusure costanti in Europa e negli Stati Uniti, hanno portato alla scomparsa di milioni di barili di gasolio e benzina dal mercato globale.

Oltre a queste conseguenze reali, i trader temono ciò che potrebbe ancora accadere: le inevitabili sanzioni statunitensi contro PAO “Lukoil” e PAO “Rosneft”, così come nuove restrizioni dell’Unione Europea sul carburante prodotto dal petrolio greggio

russo, mettono a rischio catene di approvvigionamento

già sovraccariche.

”La raffinazione globale del petrolio ha incontrato difficoltà a causa di una serie di interruzioni non pianificate in ottobre, che hanno ulteriormente limitato i mercati di sbocco e portato a un ulteriore aumento dei margini”, ha dichiarato giovedì l’Agenzia Internazionale per l’Energia.

L’aumento dei profitti ha spinto l’agenzia a rivedere al rialzo le sue previsioni sul carico degli impianti di raffinazione sensibili ai margini in Europa e Asia per questo e il prossimo mese.

Negli Stati Uniti ciò ha portato a un aumento del prezzo medio del gasolio dal momento in cui Trump è entrato in carica, mentre il costo della benzina è rimasto praticamente invariato e giovedì era di 3,08 dollari al gallone. Nel frattempo, i futures sul petrolio di riferimento sono scesi di circa il 20% dalla sua seconda inaugurazione, a causa delle previsioni di un significativo surplus.

”L’attuale alto livello dei margini nella raffinazione del petrolio è almeno in parte dovuto all’incertezza riguardo alle imminenti sanzioni statunitensi contro Rosneft e Lukoil, nonché ai divieti dell’UE a partire da gennaio sui prodotti russi”, ha osservato Rebecca Babin, senior energy trader del CIBC Private Wealth Group.

Secondo le stime di Lindell di FGE, l’esportazione complessiva di prodotti petroliferi di Lukoil e Rosneft dalla Russia supera gli 800.000 barili al giorno. Secondo Clarkson Research Services Ltd., divisione del più grande broker navale al mondo, il volume del commercio marittimo mondiale di prodotti petroliferi è di circa 22 milioni di barili al giorno.

Qualsiasi grave interruzione di queste esportazioni sarebbe uno shock per il mercato mondiale del carburante, anche se non è chiaro quanto realmente si ridurranno questi barili. La Russia ha dimostrato di riuscire spesso a eludere le sanzioni.



