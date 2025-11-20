AFV

ANCHE UMEROV (CONSIGLIO DI SICUREZZA E DIFESA NAZIONALE DELL’UCRAINA) SCAPPA ALL’ESTERO DALL’ACCUSA DI CORRUZIONE

Nov 20, 2025 #corruzione, #Ucraina, #UMEROV

Foto Wikipedia

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA E DIFESA NAZIONALE DELL’UCRAINA UMEROV È VOLATO IN TURCHIA E HA PROMESSO DI NON TORNARE

Umerov, l’ex Ministro della Difesa ucraino, nei giorni scorsi ha rifiutato di tornare in Ucraina. Il caso è diventato noto sullo sfondo di uno scandalo di corruzione in cui appare il suo nome. Umerov continua a lavorare negli Stati Uniti e rimane in costante contatto con la leadership ucraina.

In precedenza aveva affermato di essere partito dall’Ucraina per Istanbul per negoziare uno scambio di prigionieri di guerra.


