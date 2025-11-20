AFV

Libera la tua mente

AFV Cultura e Società

Era destinato a non essere egoista

DiGiovanni Pulvino (REDNEWS)

Nov 20, 2025 #Egoismo, #Maya Angelou, #Storie, #Super Santos
Torremuzza. Foto di Antonino Pulvino, 8 novembre 2019

Sii arcobaleno nella nuvola di qualcun altro’, Maya Angelou

Giocava con un pallone di plastica sgonfio ed era tutto. Avveniva sotto lo sguardo e la protezione delle zie e degli zii della borgata, non c’erano pericoli, solo un continuo ripetersi di calci al Super Santos

Dapprima era solo, poi iniziò a condividere. Erano in due, in tre, poi la squadra. Non giocava per sé, ma sempre per gli altri.

La sua impronta era segnata. Era così ancor prima di venire al mondo. Non c’era rimedio possibile, la sua strada era decisa, non poteva esserci nessun cambiamento. Era destinato a non essere egoista.

Non c’erano alternative, solo un continuo dare, senza pretese, senza ritorno. Da non credere, ma era così. Cosa cercava? Cosa voleva?

Non era un donare il superfluo, ma un cedere la propria essenza senza aspettarsi nulla in cambio. Non era neanche un farsi del male, era la ricerca del gesto incondizionato, dell’atto spontaneo così come deve essere l’amore, senza tornaconti, senza profitto.

Tutto all’inizio avveniva inconsapevolmente.

Era così e non sapeva neanche il perché, semplicemente era così. Pensava, prima o poi mi succederà di ricevere lo stesso trattamento, senza egoismi, senza richieste alcune. 

Ed aspettava.

Persino quando ebbe quel grave infortunio al braccio pensò: è solo colpa mia, non può che essere così. Ma non era così.

Notte insonni a struggersi, giorni interi ad aspettare, ma niente: nulla veniva, nulla si realizzava, nulla consolava.

Finché c’era una prospettiva riteneva che ci fosse ancora un’opportunità, che prima o poi sarebbe successo anche a lui. Il tempo sarebbe stato galantuomo, pensava, ma così non era.

Continuava a dare, non faceva altro che dare, dare e ancora dare. A volte era patetico, altre un illuso, altre un ingenuo, ma nonostante ciò continuava ad insistere.

Poi venne il giorno in cui restò immobile a fissare il nulla, non gli rimaneva altro. 

Chissà, pensava, chissà se …  

Di Giovanni Pulvino (REDNEWS)

Insegno Scienze giuridiche ed economiche dal 1993. Dopo tanti anni di supplenze sono passato di ruolo nel novembre del 2015. In quel periodo il portale web di Tiscali dava agli utenti la possibilità di esprimersi tramite le ‘Socialnews’. Ed è cosi che nel luglio del 2012 ho iniziato a scrivere articoli raccontando le vicende dei precari storici della scuola. Per un anno ho collaborato anche con ComUnità del portale Unità.it. Successivamente, per integrare e proseguire quell’esperienza durata oltre 3 anni, ho creato REDNEWS (28 giugno 2015), un ‘blog di cronaca, informazioni e opinioni dal profondo Sud’. Il mio scopo era ed è quello di dare voce a chi è escluso dalla società, in particolare i disoccupati, i precari, i pensionati al minimo. Nello stesso tempo intendo esprimere il punto di vista di chi vive nel Meridione, terra che è regolarmente esclusa oltreché dal benessere economico anche dai circuiti d’informazione nazionali. La linea editoriale del blog può essere riassunta con le parole scritte nel IV secolo a.C. dal poeta e drammaturgo greco Sofocle: ‘L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo’.

Articoli correlati

AFV Mondo

Un’isola divisa al bivio: cosa cambia con la vittoria di Tufan Erhürman a Cipro Nord

Nov 20, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Vietnam stabilisce un Partenariato Strategico Globale con il Regno Unito

Nov 20, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

I repubblicani abbandonano Trump nel caso Epstein: inizio di migrazione?

Nov 20, 2025 Domenico Maceri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Un’isola divisa al bivio: cosa cambia con la vittoria di Tufan Erhürman a Cipro Nord

Novembre 20, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Corruzione in Ucraina, l’opposizione blocca il Parlamento: «Zelensky sapeva»

Novembre 20, 2025 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI NON DISPONGONO DI RISORSE MILITARI SUFFICIENTI PER AVVIARE UN’OPERAZIONE PER ROVESCIARE IL PRESIDENTE DEL VENEZUELA

Novembre 20, 2025 L.M.
AFV Mondo

I repubblicani abbandonano Trump nel caso Epstein: inizio di migrazione?

Novembre 20, 2025 Domenico Maceri
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: