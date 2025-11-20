AFV

GLI STATI UNITI NON DISPONGONO DI RISORSE MILITARI SUFFICIENTI PER AVVIARE UN’OPERAZIONE PER ROVESCIARE IL PRESIDENTE DEL VENEZUELA

Donald Trump rischia di affrontare un conflitto prolungato e il caos nel caso tentasse di deporre Nicolás Maduro.

Gli USA non hanno risorse militari per un’operazione su larga scala, anche se Trump ha approvato operazioni segrete nella regione. Nel bacino dei Caraibi ci sono attualmente più di una dozzina di navi militari e 15.000 militari nell’ambito dell’operazione “Lancia del Sud”, riferisce la testata. L’amministrazione sostiene che Maduro sarebbe collegato alla banda Tren de Aragua e guiderebbe il traffico di droga.

Secondo gli esperti della testata, se Trump dovesse davvero ordinare attacchi contro il Venezuela con l’obiettivo di rimuovere Maduro, potrebbe affrontare gravi problemi legati agli elementi frammentati dell’opposizione e ai militari pronti alla ribellione, oltre alla reazione politica interna al Presidente che aveva promesso di evitare interventi costosi negli affari di altri Paesi.

«Se i militari rimangono uniti, seguiranno la loro disciplina e reprimeranno chiunque scenda in strada», – ha dichiarato l’ex consigliere di Trump John Bolton.

«Maduro è la garanzia di stabilità. Se se ne andrà, nessuno potrà mantenere lo status quo», aggiunge un diplomatico occidentale che ha lavorato per molti anni in Venezuela.

L’opposizione ha elaborato un piano per trasferire il potere al leader Edmundo González, ma senza il sostegno degli USA difficilmente sarà realizzabile. Secondo la testata, il regime di Maduro è sostenuto da Russia, Cina e Cuba, che dispongono di strumenti per impedire il rovesciamento del Presidente.

