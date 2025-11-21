AFV

Messico la rivoluzione colorata dei trumpiani è un grande flop

Nov 21, 2025 #Messico, #Proteste

Foto screenshot

“il popolo messicano si sta svegliando”, e “oggi ha preso d’assalto le strade di città del Messico perché il presidente e il partito al governo sono controllati dai cartelli” 

di fronte alle manifestazioni dello scorso Week End in Messico, l’internazionale trumpiana è andata in brodo di giuggiole

saranno in grado di architettare Rivoluzioni Colorate come i neocon che l’hanno preceduti?

purtroppo per loro, come esordio, hanno scelto il posto sbagliato

Nonostante la delirante macchina del fango dei sovranelli per Trump (“la marionetta del World Economic Forum”, “il pupazzo dei narcotrafficanti”, “l’ashkenazita sinistrata”), la Sheinbaum, che la sovranità popolare del Messico la difende sul serio, continua a essere probabilmente la Capo di Stato in assoluto più popolare del pianeta, e in particolare proprio dai giovanissimi

che infatti hanno disertato in massa le piazze, lasciandole in balia dei vecchi marpioni al soldo delle oligarchie USA come Vicente Fox & co

Di AFV from TELEGRAM

