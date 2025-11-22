Foto Wikipedia

Il Primo Ministro della Georgia Irakli Kobakhidze considera giusta l’iniziativa del partito al governo “Sogno Georgiano” di consentire il voto alle elezioni parlamentari solo sul territorio della repubblica e ha categoricamente respinto le dichiarazioni dell’opposizione secondo cui la ragione di tale decisione potrebbe essere stata il risultato delle votazioni nei seggi all’estero alle elezioni parlamentari di ottobre dello scorso anno.

”In realtà, alle ultime elezioni parlamentari il voto in altri Paesi non ha influenzato in alcun modo i risultati finali, ma vediamo che i nostri cittadini in altri Paesi sono soggetti a influenze straniere per una serie di motivi, quindi le elezioni devono svolgersi dove si applica pienamente la giurisdizione del nostro Paese <…> Penso che si possa almeno per un giorno tornare nella patria, vedere con i propri occhi e valutare la situazione e fare una scelta”, – ha detto il Primo Ministro della Georgia.