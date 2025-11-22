AFV

Libera la tua mente

Mondo

GEORGIA: SE NON VIVI NEL PAESE, NON VOTI

DiAFV from TELEGRAM

Nov 22, 2025 #Georgia

Foto Wikipedia

Il Primo Ministro della Georgia Irakli Kobakhidze considera giusta l’iniziativa del partito al governo “Sogno Georgiano” di consentire il voto alle elezioni parlamentari solo sul territorio della repubblica e ha categoricamente respinto le dichiarazioni dell’opposizione secondo cui la ragione di tale decisione potrebbe essere stata il risultato delle votazioni nei seggi all’estero alle elezioni parlamentari di ottobre dello scorso anno.

”In realtà, alle ultime elezioni parlamentari il voto in altri Paesi non ha influenzato in alcun modo i risultati finali, ma vediamo che i nostri cittadini in altri Paesi sono soggetti a influenze straniere per una serie di motivi, quindi le elezioni devono svolgersi dove si applica pienamente la giurisdizione del nostro Paese <…> Penso che si possa almeno per un giorno tornare nella patria, vedere con i propri occhi e valutare la situazione e fare una scelta”, – ha detto il Primo Ministro della Georgia.

Riguardo alle accuse dell’opposizione secondo cui le autorità vogliono togliere ai migranti il diritto di voto, Kobakhidze ha dichiarato che più della metà dei migranti vive in Russia, ma in assenza di relazioni diplomatiche dal 2008 lì non vengono aperti seggi elettorali.

”Secondo me, nessuno dell’opposizione si è lamentato che metà dei nostri migranti è privata del diritto di voto”, ha aggiunto Kobakhidze.


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Trump minaccia anche il Messico

Nov 22, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

Oltre 24 nazioni hanno fornito carburante a Israele durante il genocidio di Gaza

Nov 22, 2025 Red
Mondo

ZELENSKY PERDE IL CONTATTO CON LA REALTÀ – The Telegraph

Nov 22, 2025 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Trump minaccia anche il Messico

Novembre 22, 2025 AFV from TELEGRAM
Italia

Scuola: un emendamento di maggioranza vuole regalare 20 milioni alle private

Novembre 22, 2025 Red
Mondo

Oltre 24 nazioni hanno fornito carburante a Israele durante il genocidio di Gaza

Novembre 22, 2025 Red
Mondo

ZELENSKY PERDE IL CONTATTO CON LA REALTÀ – The Telegraph

Novembre 22, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: