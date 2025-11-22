Oltre 24 nazioni hanno fornito carburante a Israele durante il genocidio di Gaza

Secondo un rapporto aggiornato e pubblicato da Oil Change International, dall’inizio del genocidio dei palestinesi a Gaza, venticinque paesi hanno fornito a Israele petrolio greggio e petrolio raffinato, in particolare Azerbaigian, Kazakistan, Stati Uniti e Russia.

Nel 2024, il gruppo di difesa ha incaricato Data Desk di fornire una panoramica delle catene di approvvigionamento che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati in Israele, con particolare attenzione alle forniture di carburante all’esercito israeliano.

Il rapporto, aggiornato a novembre di quest’anno, ha rilevato che tra il 1° novembre 2023 e il 1° ottobre 2025 sono giunte in Israele 323 spedizioni provenienti da 25 paesi, contenenti circa 21,2 milioni di tonnellate di petrolio greggio e prodotti raffinati.

Di questi, il 70 percento proveniva dall’Azerbaigian e dal Kazakistan.

Il greggio azero viene esportato dall’Azerbaigian alla Turchia attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Dopo aver raggiunto il porto turco di Ceyhan, il greggio viene caricato su petroliere per il trasporto via mare in Israele.

Il greggio kazako viene esportato tramite il Caspian Pipeline Consortium (CPC) fino alla costa russa del Mar Nero, vicino a Novorossiysk, dove viene ricaricato su petroliere per la spedizione in Israele.

La Russia è il principale investitore nell’oleodotto CPC, con il 31% delle azioni. Il colosso energetico russo Lukoil detiene un altro 12% delle azioni.

Il rapporto di Oil Change International ha mostrato che, nonostante le spedizioni di greggio brasiliano verso Israele siano terminate nel 2025, gran parte di questo petrolio è stato reindirizzato a una raffineria in Sardegna, in Italia, dove è stato convertito in vari prodotti petroliferi prima di essere esportato in Israele.

Secondo il rapporto, 17 paesi hanno inviato in Israele 152 spedizioni per un totale di quasi 3,3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati. Di queste, il 45% proveniva dalla Russia.

Gli Stati Uniti erano l’unico fornitore di carburante per aerei utilizzato dagli aerei da guerra israeliani che bombardavano Gaza. Il rapporto ha rilevato che nove spedizioni contenenti 360.000 tonnellate di carburante per aerei JP-8, oltre a due spedizioni di gasolio, erano state esportate dalla raffineria Bill Greehey della Valero a Corpus Christi, in Texas.

Fornendo petrolio e prodotti petroliferi raffinati a Israele, questi “Stati rischiano di diventare complici di un genocidio ai sensi del diritto internazionale, ai sensi della Convenzione sul genocidio”, ha dichiarato Shady Khalil di Oil Change International in occasione della pubblicazione del rapporto.

Nel settembre 2025, la Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati membri a “cessare il trasferimento di armi e altre attrezzature o articoli, compreso il carburante per aerei, allo Stato di Israele o a Stati terzi laddove vi sia motivo di sospettare il loro utilizzo in operazioni militari che hanno comportato o potrebbero comportare la commissione di un genocidio”.

