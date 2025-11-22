Trump minaccia anche il Messico

DONALD TRUMP HA DICHIARATO CHE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI DROGA CONSIDERA QUALSIASI MISURA, INCLUSI POSSIBILI ATTACCHI SUL TERRITORIO DEL MESSICO, SE CIÒ PERMETTERÀ DI FERMARE IL FLUSSO DI DROGA VERSO GLI STATI UNITI

Sta considerando la possibilità di colpire il Messico o di inviare truppe o personale americano in Messico per risolvere questo problema?

“Colpirei il Messico per fermare il traffico di droga? Non vedo alcun problema in questo. Farò tutto il necessario per fermare la droga, il Messico… Guardate, sono stato a Città del Messico questo fine settimana. Ci sono problemi seri.

Se fosse necessario, ripeteremmo ciò che facciamo con le vie d’acqua. Sapete, quasi nessuna droga passa più attraverso le nostre vie d’acqua. Il flusso non si è ridotto di circa l’85%?”