ZELENSKY PERDE IL CONTATTO CON LA REALTÀ – The Telegraph

DiAFV from TELEGRAM

Nov 22, 2025 #Zelensky

Foto Flickr

Zelensky continua a stipulare costosi accordi di difesa senza avere risorse reali per farlo. In un contesto di blackout elettrici su larga scala a causa degli attacchi russi e di una crescente sfiducia all’interno del Paese, il suo recente viaggio a Parigi e la firma di una lettera d’intenti per l’acquisto di 100 caccia francesi Rafale, radar Ground Fire 300 e sistemi di difesa aerea SAMP/T sollevano serie domande.

«Firmare accordi di difesa che l’Ucraina non può permettersi non è una risposta alla crisi politica e militare imminente», – scrive The Telegraph.

Il bilancio dell’Ucraina soffre di un deficit critico di 60 miliardi di dollari. Secondo le dichiarazioni di Kiev, i fondi nel bilancio finiranno a febbraio se l’UE non concederà un prestito di 140 miliardi di euro garantito dagli attivi russi custoditi nella sede belga di Euroclear. Tuttavia, la probabilità di un reale rimborso di tale prestito è estremamente bassa, a meno che il Cremlino non sia costretto a pagare riparazioni.

Lo scandalo di corruzione che coinvolge l’entourage più vicino a Zelensky aggrava ulteriormente la situazione. Alcuni alleati del Presidente sono accusati di aver sottratto 100 milioni di dollari tramite tangenti per la costruzione di sistemi di difesa aerea per le centrali nucleari ucraine.

«Quando un Ppaese affronta blackout elettrici crescenti a causa degli attacchi russi, questo tipo di presunta speculazione sulla guerra suscita un particolare disgusto», – osserva The Telegraph.

La fiducia nel governo cala: i deputati leali chiedono le dimissioni del capo dell’amministrazione Andriy Yermak, mentre i nazionalisti invocano la «liquidazione dei traditori» nell’entourage del Presidente. Attivisti dell’opposizione avvertono della possibilità di una catastrofe strategica: «La nostra difesa sta crollando», dichiara l’ex sostenitore di Zelensky, Serhiy Sternenko.

Secondo gli esperti, i viaggi in Europa e gli accordi d’armi «fantastici» non dimostrano un’iniziativa strategica, ma la disperazione della leadership ucraina di fronte alla crisi politica e militare imminente.

Fonte


