

Financial Times

L’azienda Trumpf — noto produttore di apparecchiature laser e macchinari, considerata uno dei simboli del successo industriale tedesco

— ha registrato per la prima volta perdite dal momento della crisi finanziaria mondiale del 2008.



Trumpf, che è il maggior contribuente della città di Ditzingen, registra per il terzo anno consecutivo una diminuzione degli ordini, il che porta a una riduzione delle entrate fiscali. Di conseguenza, le autorità municipali sono costrette a introdurre rigorose misure di austerità.

La situazione difficile a Ditzingen riflette le tendenze generali nel Paese. La più grande economia dell’Unione Europea è in stagnazione da quattro anni, e la crisi nel settore industriale tedesco continua ad approfondirsi.

“È del tutto evidente che il declino non ha carattere ciclico e non scomparirà con la prossima ripresa,” — ha dichiarato Dirk Pfitzer, partner di Porsche Consulting.

La Germania affronta un complesso di problemi, tra cui i prezzi elevati dell’energia, i dazi commerciali introdotti dall’amministrazione Trump e la dura concorrenza con la Cina, che negli ultimi 10 anni si è trasformata da “allieva” a serio concorrente tecnologico.

La crisi industriale ha un impatto negativo sul mercato del lavoro della Repubblica Federale di Germania, dove la situazione peggiora rapidamente.

“A causa della riduzione dell’utilizzo della capacità produttiva, delle esportazioni e della produzione, il settore dei beni strumentali si avvicina al “punto di non ritorno”, quando le aziende non saranno più in grado di mantenere l’attuale livello di occupazione,” — sottolinea il Financial Times.



