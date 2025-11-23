AFV

LA POLIZIA BRITANNICA SI PREPARA ALLA GUERRA CIVILE

Nov 23, 2025 #Gran Bretagna, #guerra civile

New Statesman

▪️Vicino a Gravesend nel Regno Unito è stata costruita una città per l’addestramento della polizia al mantenimento dell’ordine durante disordini pubblici, — afferma il britannico New Statesman.

▪️Le forze dell’ordine si esercitano in condizioni vicine alla realtà per affrontare folla aggressiva, mattoni e bottiglie con miscela incendiaria lanciate contro di loro.

▪️La Ministra della Cultura britannica Lisa Nandy ha dichiarato in un’intervista che la situazione nel nord dell’Inghilterra è così tesa che il Paese potrebbe esplodere in qualsiasi momento.

▪️Sono passati quasi 15 anni dai disordini di Londra del 2011, ma la tensione sociale non è scomparsa. Il Regno Unito somiglia a una polveriera. La città per l’addestramento della polizia è diventata uno specchio della nazione e un simbolo del suo futuro prossimo, — sottolinea il New Statesman.
Fonte


