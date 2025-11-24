Cuba, Relatrice ONU Douhan: “L’applicazione e il recente rafforzamento delle sanzioni statunitensi aggravano le difficoltà della popolazione cubana”

– Lorenzo Poli

La Sig.ra Alena Douhan, Relatrice Speciale del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani (1), ha terminato ieri – 21 novembre – la sua visita ufficiale a Cuba, dopo essere arrivata l’11 novembre 2025.

Ieri, al termine della sua visita ufficiale a Cuba, ha affermato in una dichiarazione: “Gli Stati Uniti devono revocare le sanzioni unilaterali imposte a Cuba, che stanno causando effetti significativi in ​​tutti gli aspetti della vita sull’isola. (…) Per oltre 60 anni, gli Stati Uniti hanno mantenuto un ampio regime di restrizioni economiche, commerciali e finanziarie contro Cuba, la più lunga politica di sanzioni unilaterali nelle relazioni estere degli Stati Uniti”.

“Di conseguenza, generazioni di cubani hanno vissuto sotto misure coercitive unilaterali, che hanno plasmato il panorama economico e sociale del Paese”.

Douhan ha affermato di aver sentito dire che le restrizioni sono state progressivamente inasprite dal 2018, con ulteriori misure imposte a quelle già esistenti e un’intensificazione significativa nel 2021, in seguito alla nuova designazione di Cuba come “Stato sponsor del terrorismo”.

Queste e molte altre restrizioni, aggravate dalla riduzione del rischio e dall’eccessiva conformità da parte di terzi, limitano la capacità del Governo e dei cittadini di pianificare a lungo termine e stanno soffocando il tessuto sociale della società cubana.

Nonostante l’ampio sostegno costantemente espresso alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Necessità di porre fine all’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro Cuba” e la sua inequivocabile richiesta di porre fine al blocco, le misure non solo continuano a rimanere in vigore, ma i loro impatti vengono intensificati dagli Stati Uniti, ha affermato l’esperto.

“La carenza di macchinari essenziali, pezzi di ricambio, elettricità, acqua, carburante, cibo e medicine, insieme alla crescente emigrazione di lavoratori qualificati, tra cui personale medico, ingegneri e insegnanti, hanno gravi conseguenze sul godimento dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita, al cibo, alla salute e allo sviluppo”, ha affermato.

Le iniziative sociali ed economiche sono spesso ostacolate da cancellazioni improvvise, ostacoli amministrativi e incertezza. Le procedure di appalto diventano lunghe e imprevedibili, con cancellazioni dell’ultimo minuto che aumentano i costi, ritardano l’assistenza e ostacolano l’implementazione dei progetti.

Douhan ha inoltre osservato che l’imprevedibilità delle misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti e le elevate sanzioni imposte a chi le aggira creano diffidenza tra le aziende straniere. Anche in caso di licenze ed esenzioni, gli investitori rimangono diffidenti nell’impegnarsi in progetti a lungo termine, data la possibilità di cambiamenti politici negli Stati Uniti.

Per valutare la portata completa della situazione, Douhan ha incontrato un’ampia gamma di stakeholder, tra cui funzionari governativi, diplomatici, agenzie internazionali, organizzazioni non governative, rappresentanti della Chiesa, membri del mondo accademico, personale medico e rappresentanti del settore privato. Ha inoltre ricevuto un numero record di contributi che andranno ad arricchire il rapporto.

“Esorto tutti gli Stati ad aderire ai principi e alle norme del diritto internazionale e a garantire che le preoccupazioni umanitarie siano pienamente rispettate, fondate sui principi di rispetto reciproco, solidarietà, cooperazione e multilateralismo”, ha affermato il Relatore speciale.

Un rapporto sulla visita, contenente le sue conclusioni e raccomandazioni, sarà presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel settembre 2026.

(1) Il ruolo di Relatore Speciale del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani è stato creato da una risoluzione del 2014 al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite presentata dall’Iran per conto del Movimento dei Paesi Non-Allineati, e Alena Douhan è la seconda a ricoprire il ruolo. Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione per creare il suo ruolo mentre Russia, Cina, Venezuela e Arabia Saudita hanno votato a favore della risoluzione.

(2) I Relatori Speciali/Esperti Indipendenti/Gruppi di Lavoro sono esperti indipendenti in materia di diritti umani nominati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Insieme, questi esperti sono denominati Procedure Speciali del Consiglio per i Diritti Umani. Gli esperti delle Procedure Speciali lavorano su base volontaria; non fanno parte del personale delle Nazioni Unite e non ricevono alcun compenso per il loro lavoro. Sebbene l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani funga da segretariato per le Procedure Speciali, gli esperti prestano servizio a titolo individuale e sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione, inclusi l’OHCHR e le Nazioni Unite. Qualsiasi punto di vista o opinione presentata è esclusivamente quella dell’autore e non rappresenta necessariamente quella delle Nazioni Unite o dell’OHCHR. Le osservazioni e le raccomandazioni specifiche per Paese formulate dai meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, tra cui le procedure speciali, gli organi dei trattati e la Revisione periodica universale, sono reperibili nell’Indice universale dei diritti umani .