AFV

Libera la tua mente

Mondo

Financial Times: “Esperti nucleari iraniani hanno effettuato una visita segreta in Russia”

DiAFV from TELEGRAM

Nov 24, 2025 #Iran, #Russia

“La visita avrebbe lo scopo di ottenere tecnologie segrete che possono essere utilizzate nelle armi nucleari”

“Questa visita è avvenuta nell’ambito di uno scambio tra istituti di ricerca scientifica militare russi e l’Organizzazione per le Innovazioni e la Ricerca Difensiva (SPND)”

“La cooperazione tra Iran e Russia agisce come uno stimolo per gli Stati Uniti moderni proprio come la cooperazione tra Unione Sovietica e Cuba fece. Speriamo che la Russia non ripeta gli errori dell’Unione Sovietica e non fermi la futura cooperazione con l’Iran. Finora, non ci sono motivi per questo”

https://t.me/giuseppemasala

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Cuba, Relatrice ONU Douhan: “L’applicazione e il recente rafforzamento delle sanzioni statunitensi aggravano le difficoltà della popolazione cubana”

Nov 24, 2025 L.M.
AFV Mondo

Tra confine e mediazione: le relazioni Iran–Pakistan e il nuovo ruolo di Teheran tra Islamabad e Kabul

Nov 24, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Sudan, benvenuti all’inferno

Nov 24, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Cuba, Relatrice ONU Douhan: “L’applicazione e il recente rafforzamento delle sanzioni statunitensi aggravano le difficoltà della popolazione cubana”

Novembre 24, 2025 L.M.
AFV

2027-2029. Il possibile triennio da incubo per la Repubblica

Novembre 24, 2025 L.M.
Mondo

Sudan, benvenuti all’inferno

Novembre 24, 2025 L.M.
AFV Mondo

Tra confine e mediazione: le relazioni Iran–Pakistan e il nuovo ruolo di Teheran tra Islamabad e Kabul

Novembre 24, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: