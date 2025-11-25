AFV

Libera la tua mente

Mondo

Dall’inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno.

DiAFV from TELEGRAM

Nov 25, 2025 #crimini di guerra, #Gaza, #Strage

Dall’inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno.

A riferirlo è l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che denuncia che almeno 67 bambini sono stati uccisi in “incidenti legati al conflitto” da quando è stata annunciata la tregua tra Hamas e Israele.

Il cessate il fuoco, entrato in vigore il mese scorso con mediazione statunitense, avrebbe dovuto rappresentare una pausa nei combattimenti. Ma a Gaza, secondo i dati diffusi dall’UNICEF, la violenza non si è mai fermata, nemmeno verso i bambini.

Tra le vittime, una neonata di pochi giorni morta a seguito di un attacco aereo israeliano su Khan Younis.

“Questi non sono numeri: erano bambini, ognuno con una vita e dei sogni”, ha dichiarato il portavoce UNICEF Ricardo Pires durante una conferenza stampa a Ginevra.

A Gaza il “cessate il fuoco” non è mai iniziato.

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Ucraina, l’Ue prova a boicottare il piano Trump: «integrità territoriale e Nato al fronte»

Nov 25, 2025 L.M.
AFV Mondo

Danimarca: Copenaghen svolta a sinistra e punisce il centrismo del governo

Nov 25, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Euro-propaganda, il fiume di soldi da Bruxelles ai grandi media

Nov 25, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Ucraina, l’Ue prova a boicottare il piano Trump: «integrità territoriale e Nato al fronte»

Novembre 25, 2025 L.M.
AFV Mondo

Danimarca: Copenaghen svolta a sinistra e punisce il centrismo del governo

Novembre 25, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Euro-propaganda, il fiume di soldi da Bruxelles ai grandi media

Novembre 25, 2025 L.M.
Mondo

La Cina a Tokyo: basta ambiguità, il Giappone non riscriva il dopoguerra

Novembre 25, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: