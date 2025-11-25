Dall’inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno.

A riferirlo è l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che denuncia che almeno 67 bambini sono stati uccisi in “incidenti legati al conflitto” da quando è stata annunciata la tregua tra Hamas e Israele.

Il cessate il fuoco, entrato in vigore il mese scorso con mediazione statunitense, avrebbe dovuto rappresentare una pausa nei combattimenti. Ma a Gaza, secondo i dati diffusi dall’UNICEF, la violenza non si è mai fermata, nemmeno verso i bambini.

Tra le vittime, una neonata di pochi giorni morta a seguito di un attacco aereo israeliano su Khan Younis.

“Questi non sono numeri: erano bambini, ognuno con una vita e dei sogni”, ha dichiarato il portavoce UNICEF Ricardo Pires durante una conferenza stampa a Ginevra.

A Gaza il “cessate il fuoco” non è mai iniziato.