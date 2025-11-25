AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

I leader del G20 raggiungono un consenso sulle principali sfide globali

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Nov 25, 2025 #G20

Al vertice del G20 di Johannesburg, il primo ospitato in Africa, i leader hanno adottato una Dichiarazione che punta su resilienza ai disastri, sostenibilità del debito, transizione energetica giusta e filiere dei minerali critici, con investimenti e trasferimento tecnologico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Xinhua – 23 novembre 2025

I leader mondiali riuniti al 20º Vertice del Gruppo dei 20 (G20) hanno raggiunto un ampio consenso sulla resilienza ai disastri, la sostenibilità del debito, le transizioni energetiche eque e i minerali critici, adottando sabato la Dichiarazione dei Leader del Vertice del G20 in Sudafrica.

L’annuncio dell’adozione della dichiarazione è stato dato all’apertura del vertice, il primo in assoluto tenuto in Africa. L’incontro di due giorni si svolge a Johannesburg con il tema “Solidarietà, Uguaglianza e Sostenibilità”.

La dichiarazione avverte che eventi calamitosi e shock sempre più frequenti e intensi minano lo sviluppo e mettono a dura prova i sistemi di risposta. I leader hanno affermato che tali fenomeni “ostacolano i progressi verso lo sviluppo sostenibile e mettono sotto stress sia le capacità nazionali sia la capacità del sistema internazionale di rispondere”.

Hanno invocato approcci integrati e incentrati sulle persone, sottolineando la necessità di “rafforzare la resilienza e la risposta ai disastri”, in particolare per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i Paesi meno avanzati.

L’accesso all’energia e la transizione hanno avuto un ruolo di primo piano. La dichiarazione evidenzia disuguaglianze nette, ricordando che “oltre 600 milioni di africani non hanno accesso all’elettricità”.

I leader sostengono gli sforzi per triplicare la capacità globale di energie rinnovabili e raddoppiare i miglioramenti dell’efficienza energetica entro il 2030, ed enfatizzano l’urgenza di mobilitare investimenti su larga scala e facilitare finanziamenti a basso costo per i Paesi in via di sviluppo, in linea con le circostanze nazionali. Hanno inoltre sottolineato l’importanza del trasferimento tecnologico volontario “su base di termini reciprocamente concordati”.

Sui minerali critici, il G20 ha approvato un Quadro sui Minerali Critici, definendolo una guida volontaria per “catene del valore dei minerali critici sostenibili, trasparenti, stabili e resilienti che sostengano l’industrializzazione e lo sviluppo sostenibile”.

La dichiarazione sottolinea che le risorse minerarie dovrebbero fungere da “catalizzatore per la creazione di valore aggiunto e uno sviluppo ampio e diffuso, piuttosto che limitarsi all’export di materie prime”, affermando il diritto dei Paesi produttori di valorizzare i propri giacimenti a favore di una crescita inclusiva.

La dichiarazione dei leader riflette un riconoscimento condiviso che le sfide globali richiedono approcci più coordinati ed equi.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

Ucraina, l’Ue prova a boicottare il piano Trump: «integrità territoriale e Nato al fronte»

Nov 25, 2025 L.M.
AFV Mondo

Danimarca: Copenaghen svolta a sinistra e punisce il centrismo del governo

Nov 25, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

La Cina a Tokyo: basta ambiguità, il Giappone non riscriva il dopoguerra

Nov 25, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Ucraina, l’Ue prova a boicottare il piano Trump: «integrità territoriale e Nato al fronte»

Novembre 25, 2025 L.M.
AFV Mondo

Danimarca: Copenaghen svolta a sinistra e punisce il centrismo del governo

Novembre 25, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Euro-propaganda, il fiume di soldi da Bruxelles ai grandi media

Novembre 25, 2025 L.M.
Mondo

La Cina a Tokyo: basta ambiguità, il Giappone non riscriva il dopoguerra

Novembre 25, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: