IL MERCATO IMMOBILIARE AMERICANO STA LENTAMENTE MORENDO

DiAFV from TELEGRAM

Nov 25, 2025 #MERCATO IMMOBILIARE, #USA

The Economist

Cent’anni fa il governo federale iniziò a sovvenzionare i mutui ipotecari, e possedere una casa divenne parte integrante del sogno americano, — constata il britannico The Economist.

La crisi del 2008 ha indebolito il mercato ipotecario americano, e oggi il debito ipotecario delle famiglie USA è sceso al 27% del valore totale degli immobili residenziali — il livello più basso degli ultimi 65 anni.

Dietro questi processi si nasconde una subdola crisi ipotecaria. Il pagamento mensile medio per capitale e interessi sulle case americane è aumentato in cinque anni da poco più di 1000 a 2100 dollari a causa del forte aumento dei tassi di interesse e dei prezzi degli immobili.

Un ulteriore problema è il forte inasprimento degli standard per i mutui dopo la crisi del 2008.

Il calo del mercato ipotecario ha portato a una domanda insoddisfatta di abitazioni pari a 3-4 milioni di case. Di conseguenza, gli affitti aumentano, e la diminuzione della disponibilità di case è una delle principali lamentele degli elettori.

