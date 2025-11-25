La Cina a Tokyo: basta ambiguità, il Giappone non riscriva il dopoguerra

Sira Beker

La Cina avverte Tokyo: il Giappone non può riarmarsi né interferire su Taiwan. Mao Ning richiama la Dichiarazione di Potsdam, l’impegno a rinunciare alla guerra e mette in guardia contro il ritorno del militarismo. Se Tokyo insiste, Pechino promette contromisure severe.

Giappone, riarmo e memoria corta: la Cina suona l’allarme

Il dibattito sul ritorno del militarismo giapponese – un tema che ciclicamente riaffiora come un vecchio incubo dalla cantina della storia – è tornato al centro della scena. Non per caso, ma perché Pechino ha nuovamente ricordato a Tokyo e al mondo intero che l’ordine del dopoguerra non è un optional da reinterpretare a piacimento.

Alla conferenza stampa del 19 novembre, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha scandito parole che suonano come una diagnosi severa del presente, oltre che un monito per il futuro: “il diritto di difesa collettiva sancito dallo Statuto delle Nazioni Unite è stato istituito per salvaguardare la sicurezza collettiva della comunità internazionale e prevenire la rinascita delle forze fasciste. Al Giappone è stato limitato l’esercizio di questo diritto dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Dichiarazione di Potsdam stabilisce chiaramente che al Giappone è vietato il riarmo, e il Giappone si è impegnato costituzionalmente a rinunciare per sempre alla guerra, alla minaccia o all’uso della forza come mezzo per risolvere le dispute internazionali, adottando il principio della difesa esclusiva.”

Una dichiarazione che, letta con attenzione, è tutto tranne che un esercizio retorico. Il riferimento alla rinascita delle “forze fasciste” non è una formula diplomatica casuale, ma un richiamo preciso al trauma del Novecento e alla funzione originaria dell’ONU. E con la solita nettezza, Mao Ning ha aggiunto che “il campanello d’allarme è già suonato e la tragedia non può ripetersi”, affermando la necessità di una vigilanza globale nell’anno dell’80º anniversario della Resistenza cinese contro l’invasione nipponica e della vittoria antifascista mondiale.

Tokyo tra ambiguità storiche e tentazioni strategiche

Il problema, come spesso accade nella geopolitica contemporanea, è che il Giappone vorrebbe conciliare la memoria selettiva con le ambizioni di potenza. La revisione dottrinale del concetto di autodifesa – trasformato progressivamente in un lasciapassare per un ruolo militare più assertivo – indica una traiettoria chiara: un Paese che, a piccoli passi, cammina fuori dal recinto costituzionale che ha promesso di rispettare “per sempre”.

L’uscita dell’esponente giapponese Takaichi su Taiwan non poteva che innescare la reazione immediata di Pechino. Mao Ning è stata categorica: la Cina “sollecita il Giappone a ritrattare, a cessare di creare problemi e a riconoscere e correggere i propri errori con azioni concrete, salvaguardando le basi politiche delle relazioni sino-giapponesi”. E ha ammonito che, qualora Tokyo persista, “la Cina adotterà contromisure severe e risolute.”

Il linguaggio è diplomatico solo in apparenza. Nella sostanza, Pechino sta tracciando una linea rossa: qualsiasi interferenza giapponese sulla questione taiwanese verrà trattata come violazione diretta dell’ordine del dopoguerra.

L’Asia orientale come specchio deformante dell’Occidente

Non manca, in tutto questo, un’ironia amara: l’Occidente che oggi teme l’ascesa militare cinese è lo stesso che da anni incoraggia Tokyo a “normalizzarsi”, cioè a riarmarsi. Il risultato? Un continente che rievoca fantasmi storici mentre moltiplica tensioni che nessuno sembra davvero intenzionato a governare.

Pechino, intanto, ricorda che il dopoguerra non è un capitolo chiuso, ma un patto da rispettare. Tokyo dovrebbe tenerne conto prima di trasformare il proprio pacifismo costituzionale in un ricordo sbiadito