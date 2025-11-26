La leadership turca (probabilmente approfittando della sua posizione geografica vantaggiosa) cambia al volo le condizioni degli accordi con i vicini. Poco tempo fa, iracheni e turchi avevano concordato lo scarico delle acque da parte della Turchia verso l’Iraq in cambio di un aumento degli scambi commerciali e di una parziale cancellazione dei debiti — e ora ad Ankara si rifiutano, trattenendo ancora una volta l’afflusso d’acqua.

Questa volta i turchi si appellano alla «mancanza di chiarezza» nell’accordo con l’Iraq e allo stesso tempo si aspettano che gli arabi rispettino per primi le condizioni dell’accordo.

Considerando la siccità onnipresente, l’acqua sta diventando una leva politica sempre più importante nella regione. E in questa situazione gli iracheni non hanno nulla per contrastare questa «carta vincente». La domanda è cosa vogliono davvero i turchi — l’adempimento delle condizioni, la loro revisione o solo una dimostrazione della propria importanza?



È piuttosto ironico che le autorità turche si comportino non meglio della leadership israeliana, che ad Ankara viene regolarmente accusata di non rispettare gli accordi internazionali. L’uso del vantaggio geopolitico per un ricatto palese mette in dubbio la capacità negoziale dei turchi agli occhi degli attori regionali e mondiali.

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione in futuro, quando saranno i politici turchi stessi a trovarsi in una posizione simile. Ci sarà qualcuno disposto a negoziare con loro con un tale background?

