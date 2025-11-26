Il terrorismo in Pakistan, effetti diretti e indiretti su donne e bambini

Dal massacro dei bambini a Peshawar alle scuole femminili distrutte, il terrorismo in Pakistan colpisce in modo sproporzionato donne e minori, sommando traumi psicologici, povertà, violenza di genere e perdita di istruzione, e richiedendo risposte integrate ben oltre l’approccio militare. Articolo disponibile in italiano e in inglese.

di Seyed Qandil Abbas

Dal mio punto di vista, per terrorismo si intende l’uso strategico della violenza, della paura e dell’intimidazione da parte di attori statali o non statali per influenzare i governi o le popolazioni perseguendo obiettivi politici, ideologici o religiosi. Esso prende intenzionalmente di mira i civili per amplificare gli impatti psicologici, sociali o politici.

L’impatto del terrorismo su donne e bambini è significativo. Sebbene il terrorismo colpisca le società a diversi livelli, le conseguenze più gravi e durature ricadono su donne e bambini, che spesso godono di una protezione limitata, hanno meno risorse e sono maggiormente esposti ai traumi. Le loro esperienze mostrano come il terrorismo non costituisca soltanto una minaccia alla sicurezza, ma anche una crisi umanitaria, psicologica e socio-economica.

Alcuni degli esempi più significativi di donne e bambini uccisi dal terrorismo si trovano in Palestina e a Gaza, in particolare dal 7 ottobre a oggi. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, 58.573 palestinesi sono stati uccisi, tra i quali 17.921 bambini e 9.497 donne. Queste sono statistiche fornite dal Ministero della Sanità di Gaza. Nel frattempo, secondo l’UNICEF, ad aprile 2025 risultavano uccisi 52.418 palestinesi, tra cui 16.278 bambini. UN Women stima che oltre 28.000 donne e ragazze siano state uccise a Gaza dall’ottobre 2023. Secondo i rapporti dell’UNICEF di giugno 2025, 17.121 bambini e 10.328 donne sono stati dichiarati uccisi. Si tratta di un numero enorme. Insieme ad altre persone, in particolare donne e bambini sono stati presi di mira dagli attacchi terroristici sionisti.

Venendo al Pakistan, abbiamo diversi esempi. Nel 2009 ci fu un’esplosione in un centro commerciale femminile in un luogo noto come Meena Bazaar, a Peshawar, che uccise molte persone, compreso un gran numero di donne e bambini. Uno degli attacchi terroristici più significativi contro i bambini avvenne il 16 dicembre 2014. In quell’attacco, sei terroristi entrarono nella Army Public School di Peshawar e uccisero in totale tra le 140 e le 150 persone; tra queste, 132 erano studenti. Anche questo è un numero enorme. Vi sono diversi altri esempi di attacchi mirati contro donne e bambini in Iraq, Afghanistan, diversi Paesi africani, Yemen, Siria e in molti altri luoghi.

Osservando la storia del terrorismo in Pakistan, possiamo capire che prima del 1979 questa terminologia non veniva utilizzata nella letteratura politica pakistana. Ma dal 1979 – mi riferisco all’invasione sovietica dell’Afghanistan – fino al 1989, l’effetto di ricaduta della guerra afghana introdusse in Pakistan militanza, ideologie estremiste e armi pesanti.

Negli anni Novanta, i gruppi settari intensificarono la violenza in tutto il Paese, incluso il Punjab, il Khyber Pakhtunkhwa, il Sindh, il Belucistan e persino in Kashmir e nel Gilgit-Baltistan. Dal 2001, dopo l’11 settembre, al 2007, emersero in Pakistan nuovi gruppi terroristici che iniziarono a compiere attentati suicidi. Ciò portò a un aumento del 300% degli attentati terroristici in Pakistan, in particolare dopo il 2004.

Il periodo dal 2007 al 2014 può essere considerato il culmine del terrorismo e dell’insorgenza in Pakistan. In questo arco di tempo più di 50.000 persone sono state uccise in Pakistan e, tra esse, il numero di donne e bambini è stato enorme, stimato attorno al 35% del totale delle vittime.

Dal 2014 in poi abbiamo avuto l’attacco alla Army Public School, che ho già menzionato. In questo attacco furono uccisi almeno 132 bambini, nel più grave attacco contro minori nella storia del Pakistan.

Dal 2015 al 2020 possiamo considerare questo quinquennio come un periodo di diminuzione della violenza in Pakistan. La violenza è diminuita di circa il 70% e ciò è proseguito in alcune aree. Ma dal 2020 a oggi abbiamo assistito a un enorme aumento del terrorismo in Pakistan, soprattutto dopo la riemersione dei Talebani a Kabul e la loro riconquista del potere in Afghanistan. Alcuni gruppi terroristici sono stati riattivati in Pakistan e, in alcuni casi, si registra un aumento dal 40 al 60% delle attività terroristiche in diverse zone, in particolare nel Khyber Pakhtunkhwa e nel Belucistan.

Considerando l’impatto sulle donne, possiamo individuare alcuni effetti diretti. Per esempio, gli attacchi contro le scuole femminili hanno danneggiato più di 1.000 scuole tra il 2007 e il 2014, portando alla loro chiusura. Allo stesso modo, le insegnanti sono state prese di mira durante queste attività terroristiche; oltre 150 educatrici sono state minacciate, attaccate o uccise. Abbiamo anche la partecipazione forzata di donne e bambini, in particolare delle donne. Le testimonianze sull’uso delle donne come custodi di case sicure e come supporto logistico sono numerosissime e un numero davvero elevato di donne è stato costretto a collaborare con i terroristi. Analogamente, se consideriamo le vittime, circa il 12% di tutte le vittime civili nel periodo di picco del terrorismo erano donne.

Gli impatti indiretti sono di altra natura. Abbiamo la perdita di istruzione nelle aree di conflitto del Pakistan: l’iscrizione delle ragazze nelle scuole è diminuita dal 32 al 50%. Solo da una a dieci ragazze sfollate riprende la scuola entro un anno dal ritorno. Gli impatti economici sono anch’essi parte degli effetti indiretti sulle donne in Pakistan. I nuclei familiari guidati da donne sono aumentati del 27% nelle zone di conflitto a causa delle vittime maschili. L’occupazione femminile è diminuita del 40% nel Khyber Pakhtunkhwa e nelle aree tribali del Pakistan durante il picco della militanza.

Allo stesso modo, gli impatti psicologici sono molto importanti e significativi per le donne. Il 65% delle donne sfollate ha riferito sintomi di PTSD, cioè sintomi di disturbo post-traumatico da stress, che sono disturbi psicologici molto seri. Analogamente, il 52% ha riportato ansia, depressione o insonnia indotta dal trauma. Questi sono gli impatti e i traumi psicologici che colpiscono le donne.

Esistono altri impatti indiretti sulle donne, come le restrizioni alla mobilità e alla vita sociale e la violenza di genere. Il conflitto e lo sfollamento hanno aumentato le vulnerabilità; nei campi è stato registrato un aumento del 25% dei casi di violenza domestica e sessuale in diverse aree.

Passando di nuovo ai bambini, possiamo distinguere alcuni impatti diretti e indiretti. Per quanto riguarda gli impatti diretti, le vittime infantili superano i 9.000 bambini uccisi o feriti tra il 2003 e il 2024. Gli attacchi alle scuole sono anch’essi significativi, con più di 1.500 scuole distrutte in tutto il Paese nel corso di queste attività terroristiche. L’attacco alla Army Public School nel 2014 ha provocato 132 vittime tra i bambini, causando un trauma nazionale di lunga durata. I bambini sono stati anche reclutati per attività terroristiche: i militanti hanno reclutato minori tra i 12 e i 17 anni per compiti di intelligence, indottrinamento o attentati suicidi in diverse aree del Pakistan, in particolare nel Khyber Pakhtunkhwa e nel Belucistan. Si stima che più di 2.500 bambini siano stati radicalizzati o impiegati in ruoli di supporto ai terroristi in diverse fasi storiche.

Gli impatti indiretti sui bambini possono essere evidenziati a partire dall’interruzione del percorso educativo. La chiusura delle scuole ha colpito 5 milioni di bambini in varie fasi della loro istruzione. Le iscrizioni sono diminuite del 22% nel Khyber Pakhtunkhwa e del 34% nelle aree tribali durante il picco dell’insurrezione. Il tasso di abbandono scolastico è raddoppiato in molti distretti a causa della paura, dello sfollamento e della povertà.

In secondo luogo, il trauma psicologico è anch’esso un impatto indiretto sui bambini. Il 70% dei minori colpiti dal conflitto presenta sintomi di PTSD e il 45% sperimenta incubi, attacchi di paura e ritiro sociale o comportamenti aggressivi.

Infine, possiamo evidenziare gli effetti dello sfollamento. A causa del terrorismo, oltre 5,2 milioni di persone sono sfollati interni; la metà di loro sono bambini. I minori che vivono nei campi soffrono diverse difficoltà, come malnutrizione (38%), istruzione inadeguata (60%) e un alto rischio di infezioni (45%).

Considerando gli impatti indiretti, possiamo sottolineare anche il lavoro minorile e lo sfruttamento. Il lavoro minorile è aumentato dal 20 al 30% nelle zone di conflitto; molti bambini sono stati costretti a vendere merci in strada, a lavorare in fabbrica o addirittura a mendicare.

La perdita familiare e l’orfanezza rappresentano anch’esse impatti indiretti del terrorismo sui bambini. Decine di migliaia di bambini sono rimasti orfani a causa degli attacchi terroristici. Hanno perso il sostegno dei genitori, aumentando la loro vulnerabilità alla povertà, al trauma e alla radicalizzazione.

Se vogliamo confrontare l’impatto su donne e bambini in Pakistan:

Impatto sulle donne:

• Interruzione dell’istruzione: calo delle iscrizioni dal 30 al 50%.

• Perdita economica: l’occupazione è diminuita del 40% nel Khyber Pakhtunkhwa.

• Nuclei familiari vedovili: aumento del 27%.

• Trauma: il 65% ha riferito disturbi psicologici.

• Mobilità: riduzione del 60% degli spostamenti quotidiani riportata.

• Violenza: aumento del 25% della violenza di genere nei campi.

Impatto sui bambini:

• Vittime: oltre 9.000 bambini uccisi o feriti.

• Interruzione dell’istruzione: più di 1.500 scuole distrutte; calo delle iscrizioni tra il 22 e il 34%.

• Trauma: il 70% presenta sintomi di PTSD.

• Sfollamento: oltre 2,5 milioni di minori sfollati.

• Lavoro minorile: aumento dal 20 al 30%.

In conclusione, il terrorismo in Pakistan ha inflitto danni psicologici, fisici e sociali profondi e duraturi a donne e bambini. Le donne sono colpite da una mobilità limitata, da perdite economiche, da traumi e da gravi interruzioni nell’istruzione e nei mezzi di sostentamento. I bambini soffrono morte, ferite, PTSD, traumi psicologici, sfruttamento e interruzioni prolungate nella loro scolarizzazione.

Una ripresa sostenibile richiede consulenza psicologica, un’istruzione sicura, sostegno economico alle famiglie colpite e politiche di protezione fortemente sensibili alle esigenze dei minori e alla dimensione di genere. In definitiva, il terrorismo crea un ambiente in cui donne e bambini sopportano i danni più profondi e persistenti, sia visibili che invisibili.

Di conseguenza, strategie efficaci di contrasto al terrorismo devono andare ben oltre le misure militari e integrare il sostegno psicologico, la continuità educativa, l’emancipazione economica, i sistemi di protezione e programmi di riabilitazione sensibili al genere. Proteggere donne e bambini è essenziale non solo per ragioni umanitarie, ma anche per spezzare il ciclo della radicalizzazione e garantire una pace sostenibile.

Di Seyed Qandil Abbas (Ph.D. in Relazioni Internazionali, Professore Associato alla QAU, Pakistan)

Questo articolo è stato presentato alla conferenza “Children; Victims of Violence in Wars and Terrorist Incidents”, organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia dall’Associazione Habilian (Famiglie iraniane delle vittime del terrorismo).

Terrorism in Pakistan, direct and indirect effects on women and children

In my perspective, terrorism refers to the strategic use of violence, fear, and intimidation by state or non-state actors to influence governments or populations for political, ideological, or religious objectives. It intentionally targets civilians to magnify psychological, social, or political impacts.

The impact of terrorism on women and children is significant. While terrorism affects societies at different levels, its severest and most long-lasting consequences fall on women and children, who often have limited protection, fewer resources, and greater exposure to trauma. Their experiences reveal how terrorism is not only a security threat but also a humanitarian, psychological, and socio-economic crisis.

Some of the most significant examples of women and children being killed by terrorism can be found in Palestine and Gaza, particularly from the seventh of October until now. According to the Gaza Ministry of Health, 58,573 Palestinians have been killed, among them 17,921 children and 9,497 women. These are statistics given by the Gaza Ministry of Health. Meanwhile, according to UNICEF, as of April 2025, 52,418 Palestinians were reported killed, including 16,278 children. UN Women estimates over 28,000 women and girls have been killed in Gaza since October 2023. According to UNICEF reports as of June 2025, 17,121 children and 10,328 women have been reported killed. This is a huge number. Along with other people, particularly women and children have been targeted under Zionist terrorist attacks.

Coming to Pakistan, we have several examples. In 2009, there was a bomb explosion in a women’s shopping center in a place known as Meena Bazaar in Peshawar that killed many, including a large number of women and children. One of the most significant terrorist attacks on children was on the 16th of December, 2014. In that attack, six terrorists entered the Army Public School in Peshawar and killed a total of 140 to 150 people; among them, 132 were school children. That was a huge number. There are several other examples of targeting women and children in Iraq, Afghanistan, several African countries, Yemen, Syria, and a lot of other places.

Looking at the history of terrorism in Pakistan, we can understand that before 1979, this terminology was not used in the political literature of Pakistan. But from 1979—I mean the Soviet invasion of Afghanistan—until 1989, the spillover effect of the Afghan war introduced militancy, extremist ideology, and heavy weapons into Pakistan.

During the 1990s, sectarian groups escalated violence all over the country, including Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Balochistan, and even in Kashmir and Gilgit Baltistan. From 2001, after 9/11, until 2007, new terrorist groups emerged in Pakistan and started suicide bombings. This increased terrorist attacks in Pakistan by 300%, particularly after 2004.

The period from 2007 to 2014 can be considered the peak of terrorism and insurgency in Pakistan. During this period, more than 50,000 people were killed in Pakistan, and among them, there was a huge number of women and children, estimated to be around 35% of total casualties.

From 2014 onward, we had the Army Public School attack, which I have already mentioned. In this attack, at least 132 children were killed, making it the largest attack on children in Pakistani history.

From 2015 to 2020, we can consider this five-year period as a decrease in violence in Pakistan. Violence decreased by around 70%, and this persisted in some areas. But from 2020 onward till today, we have seen an immense increase in terrorism in Pakistan, particularly after the re-emergence of the Taliban in Kabul and their regaining power in Afghanistan. Some terrorist groups have been reactivated in Pakistan, and in some cases, there is a 40 to 60% increase in terrorist activities in different areas, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan.

Considering the impact on women, there are some direct impacts. For example, attacks on girls’ schools damaged more than 1,000 schools from 2007 to 2014, ultimately leading to them being shut down. Similarly, female teachers were targeted during these terrorist activities; over 150 female educators were threatened, attacked, and killed. We also have the forced involvement of women and children, particularly women. Reports of women being used for safe houses and logistics support are immense, and a very huge number of women were forced to cooperate with terrorists. Similarly, considering casualties, approximately 12% of all civilian casualties during the peak of terrorism were women.

The indirect impacts are different. We have education loss in conflict areas of Pakistan; girls’ enrollment fell by 32 to 50% in the school system. Only one to ten displaced girls resume school within a year of returning. Economic impacts are also part of the indirect impacts on women in Pakistan. Women-headed households increased by 27% in conflict zones due to male casualties. Women’s employment dropped by 40% in Khyber Pakhtunkhwa and the tribal areas of Pakistan during peak militancy.

Similarly, psychological impacts are very important and significant for women. 65% of displaced women reported PTSD—I mean post-traumatic stress disorder symptoms—which are very serious psychological symptoms. Similarly, 52% reported anxiety, depression, or trauma-induced insomnia. These are the psychological impacts and traumas for women.

We have other indirect impacts on women, like mobility and social restrictions, and gender-based violence. Conflict and displacement increased vulnerabilities; camps recorded a 25% rise in domestic and sexual violence cases in different areas.

Now, coming to children again, we have some direct and indirect impacts. Considering direct impacts, child casualties are over 9,000 children killed or injured from 2003 to 2024. School attacks are also significant, with more than 1,500 schools destroyed nationwide during these terrorist activities. The Army Public School attack in 2014 resulted in 132 child casualties, which caused long-term nationwide trauma. Children were also recruited for terrorist activity; militants recruited children aged 12 to 17 years for intelligence, indoctrination, or suicide bombing in different areas of Pakistan, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. It is estimated that over 2,500 children were radicalized or used in support roles for terrorists during different historical eras.

The indirect impacts on children can be highlighted as educational disruption. School closures affected 5 million children at various stages. Enrollment dropped by 22% in Khyber Pakhtunkhwa and 34% in tribal areas during the peak insurgency. The dropout rate doubled in many districts due to fear, displacement, and poverty.

Secondly, psychological trauma is also an indirect impact on children. 70% of conflict-affected children show symptoms of PTSD, and 45% experience nightmares, fear attacks, and social withdrawal or aggression.

Lastly, we can highlight displacement effects. Because of terrorism, over 5.2 million people are internally displaced; half of them are children. Children in camps suffer from many things like malnutrition (38%), inadequate schooling (60%), and a high risk of infection (45%).

While considering indirect impacts, we can even highlight child labor and exploitation. Child labor increased by 20 to 30% in conflict zones; many children were forced into street vending, factory work, or even begging.

Family loss and orphanhood are also indirect impacts of terrorism on children. Tens of thousands of children have been orphaned by terrorist attacks. They lost parental support, increasing their vulnerability to poverty, trauma, and radicalization.

If we want to compare the impact on women versus children in Pakistan:

Impact on Women:

Education Disruption: 30 to 50% decline in enrollment.

Economic Loss: Employment fell by 40% in Khyber Pakhtunkhwa.

Widowed Households: Increased by 27%.

Trauma: 65% reported psychological disorders.

Mobility: 60% reduction in daily movement reported.

Violence: 25% rise in gender-based violence in camps.

Impact on Children:

Casualties: Over 9,000 killed or injured.

Educational Disruption: 1,500+ schools destroyed; 22 to 34% drop in enrollment.

Trauma: 70% show PTSD symptoms.

Displacement: Over 2.5 million children displaced.

Child Labor: Increased by 20 to 30%.

In conclusion, terrorism in Pakistan has inflicted deep, long-lasting psychological, physical, and social harm on women and children. Women are affected by restricted mobility, economic losses, trauma, and major disruption in education and livelihood. Children suffer death, injuries, PTSD, psychological trauma, exploitation, and prolonged interruption in their schooling.

Sustainable recovery requires trauma counseling, safe education, economic support for affected families, and strong child- and gender-sensitive protection policies. Ultimately, terrorism creates an environment where women and children bear the deepest and most persistent damage, both visible and invisible.

Effective counter-terrorism strategies must therefore go beyond military measures and incorporate psychological support, education continuity, economic empowerment, protection systems, and gender-sensitive rehabilitation programs.

Safeguarding women and children is essential not only for humanitarian reasons but for breaking the cycle of radicalization and ensuring sustainable peace.

By Seyed Qandil Abbas (Ph.D. in International Relations, Associate Professor at QAU, Pakistan)

This article was presented at the conference on “Children; Victims of Violence in Wars and Terrorist Incidents” held on the occasion of the World Children’s Day, organized by Habilian Association (Iranian Families of Terrorism Victims).

