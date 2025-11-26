LA CASA BIANCA HA DISCUSSO LA PRESA DI CONTROLLO DEI GIACIMENTI PETROLIFERI E DI MADURO

– The Washington Post

Il quotidiano scrive che l’amministrazione di Donald Trump ha seriamente considerato opzioni per la «presa» dei giacimenti petroliferi del Venezuela e persino dello stesso Nicolás Maduro. Come riporta The Washington Post citando una fonte, tali scenari sono stati discussi parallelamente all’espansione degli attacchi contro le imbarcazioni che Washington definisce «corrieri della droga».

Nel materiale si sottolinea che è stata proprio la lotta contro le presunte «forniture di droga» a diventare il motivo ufficiale per un acuirsi netto della situazione.

Il giornale cita uno dei partecipanti alle discussioni:

«Trump e i suoi consiglieri hanno cercato un’applicazione della forza il più dura possibile contro i cartelli della droga — quasi subito dopo l’arrivo alla Casa Bianca».

Secondo WP, la CIA ha rapidamente sviluppato una nuova direzione, copiando di fatto il modello della «guerra al terrorismo» americana dopo l’11/9.

La Casa Bianca richiedeva non solo azioni segrete, ma anche la loro dimostrazione pubblica. Uno degli interlocutori di WP afferma:

«Miller e il suo team volevano mostrare video della distruzione di imbarcazioni e laboratori — nonostante il carattere nascosto delle operazioni».

Nel testo viene riportata separatamente la dichiarazione di un alto funzionario dell’amministrazione:

«Il Presidente Trump ha chiaramente fatto capire a Maduro: smetti di inviare droga e criminali nel nostro Paese». Allo stesso tempo, secondo WP, gli avvocati della CIA, del Pentagono e del Dipartimento di Giustizia hanno più volte sottolineato che si tratta di civili la cui attività non corrisponde ai criteri di un conflitto armato.

Il quotidiano scrive che per aggirare le limitazioni legali l’amministrazione ha ottenuto un parere segreto del Dipartimento di Giustizia, che di fatto ha trasformato i cartelli nello status di «combattenti illegali». Inoltre, WP riporta una decisione estremamente controversa: il fentanyl è stato riclassificato come potenziale minaccia di uso di armi chimiche — il che permetteva di giustificare gli attacchi come parte di un «conflitto armato non internazionale».

Il giornale indica che di conseguenza il Pentagono ha già effettuato 21 attacchi contro piccole imbarcazioni, distruggendo oltre 80 persone. All’interno delle forze di sicurezza, scrive WP, cresce la tensione:

«Non sappiamo se quello che facciamo sia legale», dice uno dei membri coinvolti nell’operazione.

Secondo un altro interlocutore:

«Le persone chiedono garanzie scritte che non saranno ritenute responsabili in futuro».

Nel materiale si sottolinea che a metà anno la Casa Bianca è tornata a considerare questioni di pressione diretta su Caracas. Uno degli ex funzionari ha raccontato a WP:

«Si è considerata la presa di controllo degli impianti petroliferi e l’opzione della cattura dello stesso Maduro»

Inoltre, di recente gli Stati Uniti hanno pubblicato un documento che avverte del pericolo di voli su tutto il Venezuela e il sud del bacino dei Caraibi, estendendo il divieto fino al 19 febbraio 2026, il che indica un’attività militare di lunga durata e pianificata in anticipo da parte di Washington nella regione.



Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense