NELLA CISGIORDANIA È STATA REGISTRATA LA PIÙ GRANDE ONDATA DI VIOLENZA CONTRO I PALESTINESI DEGLI ULTIMI 20 ANNI

”Solo nelle ultime due settimane i coloni israeliani hanno compiuto decine di attacchi, “ — riporta il Financial Times.
Secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nell’ottobre 2025 sono stati registrati circa 260 attacchi contro i palestinesi. Questo dato è il più alto dall’inizio del monitoraggio dei casi di violenza da parte dell’agenzia nel 2006.
Le autorità palestinesi collegano l’escalation alla “quasi totale impunità di cui godono i coloni aggressivi”. Come osserva il FT, l’impennata di violenza si intensifica tradizionalmente durante la raccolta delle olive, quando i contadini palestinesi sono costretti a lavorare in zone remote della Cisgiordania, diventando più vulnerabili agli attacchi.
Telegram | X | Web | RETE Info Defense