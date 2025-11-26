NUMERI DALLE REGIONI

Questo abbozzo di analisi riguardante l’esito elettorale del 23/24 novembre 2025 relativo alle regioni Campania, Puglia e Veneto rappresenta la prima parte di un lavoro più completo che mi auguro di realizzare nei prossimi giorni.

In questa occasione mi sono occupato soltanto del tema della partecipazione al voto e dei dati riguardanti i raffronti circa l’elezione diretta dei presidenti della Giunta.

Seguirà un tentativo di analisi sui voti delle liste e ancora un riassunto complessivo della tornata iniziata a settembre e che ha riguardato 6 regioni (Marche, Calabria, Toscana, Campania, Puglia, Veneto).

Si è utilizzata la cifra dei voti validi (quindi già depurati di schede bianche e nulle)

Andando per ordine

PARTECIPAZIONE AL VOTO

CAMPANIA

Elezioni Regionali 2025

CAMPANIA

Aventi diritto

4.975.223

Voti Validi

Candidati Presidente 2.121.474 42,64%

Liste 2.009.713 40,39%

Voti validi ai candidati presidenti (6) in maggior numero rispetto ai voti di lista 111.761

Elezioni Politiche 2022

CAMPANIA

Aventi diritto

4.510.722 (differenza dovuta agli iscritti all’estero)

Voti Validi (regione Senato)

2.301.027 51,01%

Elezioni Regionali 2020

CAMPANIA

Aventi diritto

4.996.921

Voti Validi

Candidati Presidente 2.774.104 55,51%

Liste 2.357.610 47,18%

Voti validi ai candidati presidenti (7) in maggior numero rispetto ai voti di lista 416.494

Differenze:

Voti validi in meno tra i candidati presidenti 2025 e i candidati presidenti 2020 652.630 (- 12,87%)

Voti validi in meno tra le liste: Regionali 2025, Politiche 2022, Regionali 2020

Tra le Regionali 2025 e le Politiche 2022 291.314 (- 8,37%) Tra le Regionali 2025 e le Regionali 2020 347.897 ( – 6,79%)

PUGLIA

Elezioni Regionali 2025

Aventi diritto

3.527.190

Voti Validi

Candidati Presidente 1.437.609 40,75%

Liste 1.328.628 37,66%

Voti validi ai candidati presidenti (4) in maggior numero rispetto ai voti di lista 108.981

Elezioni Politiche 2022

Aventi diritto 3.217.704 (ricordare sempre gli iscritti all’estero)

Voti Validi 1.737.554 53,99%

Elezioni Regionali 2020

Aventi diritto

3.565.014

Voti validi candidati presidenti 1.862.023 52,23%

Voti validi liste 1.676.515 47,02%

Voti validi ai candidati presidenti (8) in maggior numero rispetto ai voti di lista 185.508

Differenze:

Voti validi in meno tra i candidati presidenti Regionali 2025 – Regionali 2020 424.954 (- 11,48%)

Voti validi in meno tra le liste Regionali 2025, Politiche 2022, Regionali 2020

Tra le Regionali 2025 e le Politiche 2022 408.926 (-16,33%) Tra le Regionali 2025 e le Regionali 2020 347.887 (9,36%)

VENETO

Regionali 2025

Aventi Diritto 4.294.694

Voti validi candidati presidente 1.881.272 43,80%

Voti Validi liste 1.673.876 38,97%

Voti validi ai candidati presidenti (8) in maggior numero rispetto ai voti di lista 207.396

Politiche 2022

Aventi diritto 3.728.012 (tenuto conto degli iscritti all’estero)

Voti validi 2.511.026 67,35%

Regionali 2020

Aventi diritto 4.126.114

Voti validi candidati presidenti 2.453.519 59,46%

Voti validi liste 2.055.173 49,80%

Voti validi ai candidati presidenti (8) in maggior numero rispetto ai voti di lista 398.346 (in tutte e tre le regioni si evidenzia un calo nella differenza tra i voti ai candidati presidenti e alle liste: segnale del differente peso politico tra le candidature).

Differenze:

Voti Validi in meno tra le liste Regionali 2025, Politiche 2022, Regionali 2020

Tra le Regionali 2025 e le Politiche 2022 836.726 (-28,38%) Tra le Regionali 2025 e le Regionali 2020 381.297 (-10,83%)

Complessivamente tra le 3 regioni in cui si è votato il 23/24 novembre 2025 la dimunizione di voti validi è stata, tra le Regionali 2020 e le Regionali 2025 di 1.458.378 voti (-26,98%)

Effettivo grado di rappresentatività dei presidenti eletti tra il 2020 e il 2025 (percentuali sul totale degli iscritti)

CAMPANIA

2020: De Luca 1.789.017 su 4.996.921 35,80%

sconfitto Caldoro 464.921 9,30%

2025: Fico 1.286.188 su 4.975.253 25,85% (-9,95%)

sconfitto Cirielli 757.836 15,23%

PUGLIA

2020: Emiliano 871.028 su 3.565.014 24,43%

sconfitto Fitto 724.928 20,33%

2025: De Caro 919.665 su 3.527.190 26,07 ( + 2,27%)

sconfitto Lo Buono 505.055 14,31%

VENETO

2020: Zaia 1.883.960 su 4.126.114 45,65%

sconfitto Lorenzoni 385.758 9,34%

2025: Stefani 1.211.356 su 4.294.694 28,20% (-17,45%)

sconfitto Manildo 543.278 12,64%

Da notare il risultato di De Caro in Puglia che migliora il grado di rappresentatività di Emiliano dell’1,36% mentre il candidato del centro destra cala del 6.02%.-

La rappresentatività media dei 3 presidenti eletti è quindi fissata al 26,70% mentre nel 2020 era del 35,29% con un calo dell’8,59%

Il consuntivo di questa primo – molto parziale – abbozzo di analisi può essere riassunto in una sola indicazione: prosegue un alto tasso di volatilità elettorale ma a senso unico verso l’astensione. Vedremo meglio in seguito analizzando i risultati delle singole liste: i partiti dimostrano di non riuscire a realizzare un sufficiente radicamento nella società e questo rende il sistema progressivamente sempre più fragile. All’orizzonte poi il tentativo di modificare la formula elettorale in senso di maggiore personalizzazione e di premio di maggioranza nell’esaltazione della goveranibilità: l’ennesimo taglio di rappresentanza, cioè esattamente il contrario di quello che servirebbe per cercare di consolidare una qualche credibilità del sistema.

Naturalmente le ragioni dell’astensionismo sono complesse ( questa volta si è cercato anche di giustificare il fatto con il facilmente prevedibile esito nelle 3 regioni in questione) ma nel “caso italiano” si vedono quelle ragioni strutturali in parte già indicate che rendono – appunto – il sistema fragile e possibile preda di scorrerie improvvise, tanto più che ci troviamo in una fase di difficoltà del sistema liberal-democratico.