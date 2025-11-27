AFV

COLPO DI STATO IN GUINEA-BISSAU

Nov 27, 2025 #Golpe, #Guinea-Bissau

A Bissau, la capitale del Paese, si sentono spari. I militari hanno arrestato il Presidente Umaro Sissoco Embaló, riferisce l’agenzia Jeune Afrique.

Secondo quanto riferito dallo stesso presidente, che ha contattato la redazione dei media, il colpo di Stato è stato organizzato dal capo di stato maggiore dell’esercito.

Domenica si sono tenute nel Paese le elezioni presidenziali e parlamentari, in cui il 53enne Embaló ha combattuto duramente contro il 47enne Fernando Dias dos Costa, sostenuto dall’ex Primo Ministro Domingos Simões Pereira.


