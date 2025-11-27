AFV

Truppe turche a Gaza?

DiAFV from TELEGRAM

Nov 27, 2025 #Gaza, #Turchia



LA TURCHIA PREVEDE DI INVIARE MIGLIAIA DI MILITARI NELLA STRISCIA DI GAZA

Ankara è pronta a inviare truppe come parte di un contingente di mantenimento della pace, nonostante le obiezioni di Tel Aviv.

Secondo l’agenzia Bloomberg, gli Stati Uniti supportano la possibile partecipazione della Turchia alla missione di stabilizzazione, mentre la parte turca si aspetta da Washington restrizioni sull’uso della forza militare da parte di Israele dopo l’ingresso delle proprie forze nella regione.

Come osserva l’agenzia, la questione chiave rimane il meccanismo per collegare la Turchia alle forze di mantenimento della pace senza l’approvazione ufficiale di Israele. Nei circoli governativi turchi si spera che Tel Aviv possa infine accettare la partecipazione di Ankara a condizione che gli Stati Uniti esercitino una pressione sufficiente.

Fonte


