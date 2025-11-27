Violenza sulle donne: il nuovo rapporto Istat mostra dati stabili rispetto al 2014 e un allarmante aumento tra le giovanissime

Paolo Arigotti



Nonostante leggi, campagne di sensibilizzazione e un dibattito pubblico sempre più acceso, la violenza contro le donne in Italia rimane un fenomeno strutturale e radicato.

In estrema sintesi, potrebbe essere questo lo scenario ricavabile dai primi risultati, pubblicati pochi giorni fa, dall’Istituto Centrale di Statistica dedicata alla “Sicurezza delle donne”. Come si legge nel comunicato stampa: “Sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni di età: il 18,8% (circa 3 milioni e 764mila) ha subito violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali.”

Inoltre “… le molestie fisiche di natura sessuale sono più di 3milioni 800mila, ricevute dal 19,2% delle donne. Le forme più gravi, gli stupri e i tentativi di stupro, circa 705mila 500, sono state subite dal 3,5% delle donne.”

A quanto emerge è proprio nella vita di coppia che i rischi aumentano, visto che il 12,6 per cento denuncia violenze da parte del partner o dell’ex, con percentuali di violenza in senso psicologico ed economico che si attestano rispettivamente al 17,9 e 6,6; sono all’incirca 1milione 720mila donne che hanno subito violenza fisica da parte dell’ex partner, mentre al di fuori del contesto relazionale, il 26,5% riporta episodi subiti da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti.

Ma forse il dato più inquietante, è quello che indica come nel 45,9 per cento dei casi le violenze subite sono state la causa principale dell’interruzione del rapporto, mentre nel 26,3 per cento sono state uno dei motivi principali; rimane il fatto che nella stragrande maggioranza (84,1%), le violenze si sono verificate durante la relazione.

Un peggioramento dei dati lo si registra nella fascia giovanile (16-24 anni), nella quale si riscontra un incremento degli episodi, favoriti da relazioni precarie e un ambiente digitale contro il quale non sempre si sono maturati gli “anticorpi”.

Per fortuna aumentano anche le denunce, supportate dai centri antiviolenza. Oltre il dieci per cento fa denunzia all’autorità, per quanto sia latente un clima di sfiducia circa il corso della giustizia e l’effettività delle misure di prevenzione e punizione.

Pur sostenendo tutte le misure finora adottate e le campagne di sensibilizzazione, unitamente all’azione di divulgazione di esperti e l’azione sul territorio dei centri dedicati, evidentemente molto resta da fare, non tanto inseguendo presunte responsabilità in modelli sociali scomparsi da tempo (o limitati a certi contesti), quanto implementando una sempre maggiore consapevolezza, che deve prendere avvio sin dalla scuola.

Non dimentichiamo il dato sulla crescente violenza che interessa le fasce giovanili, il quale associato alla sempre maggiore precocità delle esperienze sessuali non può che richiedere interventi in tal senso.

Il tutto senza demonizzare intere categorie sociali o generi. Non solo non si risolve nulla, ma si potrebbe persino rischiare di favorire certe dinamiche.