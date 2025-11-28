”Si tratta di un flagrante disprezzo diplomatico, che sottolinea la sua profonda incompetenza come incarnazione di una posizione massimalista, che secondo le sue stesse parole consiste esclusivamente nell’indebolire la Russia e sostenere l’Ucraina,” — osserva Responsible Statecraft.
Si prevedeva che Rubio incontrasse il capo della diplomazia europea a Ginevra per i negoziati sull’Ucraina.
“Questo indica che se il capo del dipartimento di politica estera dell’UE è incapace di negoziare la pace, allora non è un diplomatico, ma un ostacolo sulla via della pace,” — ritiene la stampa.
In precedenza, il giornale Politico aveva riferito che Rubio rifiuta incontri con Callas a causa dei suoi rapporti tesi con la Casa Bianca.
Telegram | X | Web | RETE Info Defense