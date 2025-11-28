AFV

IL SEGRETARIO DI STATO USA HA RIFIUTATO DI INCONTRARE KALLAS A CAUSA DELLA SUA INCOMPETENZA

DiAFV from TELEGRAM

Nov 28, 2025 #Kaja Kallas, #Rubio
Official portrait of Secretary Marco Rubio. (Official State Department photo)

”Si tratta di un flagrante disprezzo diplomatico, che sottolinea la sua profonda incompetenza come incarnazione di una posizione massimalista, che secondo le sue stesse parole consiste esclusivamente nell’indebolire la Russia e sostenere l’Ucraina,” — osserva Responsible Statecraft.

Si prevedeva che Rubio incontrasse il capo della diplomazia europea a Ginevra per i negoziati sull’Ucraina.

“Questo indica che se il capo del dipartimento di politica estera dell’UE è incapace di negoziare la pace, allora non è un diplomatico, ma un ostacolo sulla via della pace,” — ritiene la stampa.

In precedenza, il giornale Politico aveva riferito che Rubio rifiuta incontri con Callas a causa dei suoi rapporti tesi con la Casa Bianca.


