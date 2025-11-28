NUMERI DALLE REGIONI (seconda parte)

Premessa

I commenti ai risultati elettorali di Campania, Puglia e Veneto (elezioni del 23/24 novembre 2025)si sperticano a ricercare perdenti e vincenti mentre viene completamente sottovalutato il tema dell’astensione, arrivata ormai a coinvolgere la maggioranza assoluta di elettrici ed elettori, che rende il sistema terreno ideale per scorrerie di concentrazione (anche personalistica) del potere come dimostra la questione della modifica della formula elettorale che il centro destra sta preparando dopo che per anni la sinistra ha praticamente ignorato il problema (nonostante i tanti richiami del compianto Felice Besostri). Si considerano le elezioni quasi come una mera prova agonistica con i partiti ridotti a litigiosi comitati elettorali. In questi casi poi la semplificazione che la destra utilizza nel messaggio politico prevale.

Analisi dei voti di lista del turno elettorale del 23/24 novembre 2025

(le percentuale sono tutte riferite al totale degli iscritti nelle liste)

CAMPANIA

Elezioni regionali 2025

Aventi Diritto 4.975.253 Voti Validi 2.009.713 40,39%

Elezioni politiche 2022

Aventi Diritto 4.510.722 Voti Validi 2.301.727 51,02%

Elezioni regionali 2020

Aventi diritto 4.996.921 Voti Validi 2.357.610 47,18%

Tra le regionali 2020 e le regionali 2025 – 6,79%

Centro-Sinistra

PD 370.016 7,43%

(Regionali 2020: 398.522 7,97% Politiche 2022: 277.763 6,15%)

M5S 183.333 3,68%

(Regionali 2020 233.975 4,68% Politiche 2022 798.013 17,69% )

Riformisti (in precedenza Italia Viva – Azione) 116.963 2,35%

( Regionali 2020 173.884 3,47% Politiche 2022 121.165 2,68%)

AVS 93.596 1,88%

(Regionali 2020 (Europa Verde) 42.997 0,86% Politiche 2022 62.060 1,37% )

Noi di Centro 71.260 1,43%

Politiche 2022 27.730 0,61%

Liste del presidente e civiche 394.754 7,93%

Regionali 2020 1.001.210 (compreso Centro Democratico, PSI, PRI) 20,03%

Rappresentatività complessiva del centro-sinistra compreso il M5S e i riformisti: 24,70%

Centro Destra

Fratelli d’Italia 239.733 4,81%

(Regionali 2020: 140.916 2,82%, Politiche 2022 416.191 9,22% )

Forza Italia 215.419 4,32%

(Regionali 2020 121.694 2,43% Politiche 2022 244.777 5,42% )

Lega 110.735 2,22%

(Regionali 2020 133.159 2,66% Politiche 2022 90.779 2,01% )

Noi Moderati 25.559 e UDC 9.771 35.330 0,71%

(Regionali 2020-UDC- 45.325 0,90% Politiche 2022 13.028 0,28% )

Lista del Presidente e Liste d’appoggio 107.333 2,15%

(Regionali 2020 9.763) 0,19%

Rappresentatività complessiva del centro – destra : 14,21%

Rappresentatività complessiva del “profilo bipolare”: 36.91%

Sinistra Campania Popolare 40.743 0,81%

(Regionali 2020 30.955 0,61% Politiche 2022 45.063 0,99% )

Altre Liste 30.858 0,62%

PUGLIA

Elezioni Regionali 2025

Aventi diritto 3.527.190 Voti Validi 1.328.628 37,66%

Elezioni Politiche 2022

Aventi diritto 3.217.704 Voti validi 1.737.554 53,99%

Elezioni Regionali 2020

Aventi Diritto 3.565.014 Voti Validi 1.676.515 47,02%

Tra le regionali 2020 e le regionali 2025 – 9,36%

Centro Sinistra

PD 344.228 9,75%

(Regionali 2020 289.254 4,63% Politiche 277.763 8,63% )

M5S 95.963 2,72%

( Regionali 2020 165.243 4,63% Politiche 2022 491.373 15,27% )

AVS 54.358 1,53%

(Regionali 2020 Puglia solidale e verde 63.754 1,78% Politiche 2022 48.102 1,49%)

Popolari 54.306 1,53%

(Regionali 2020 99.5712,79%)

Liste Presidente e Civiche 282.010 7,99%

(Regionali 2020 303.796 8,52%)

Rappresentatività complessiva del centro-sinistra 23,56%

Centro Destra

Fratelli d’Italia 248.904 7,05%

(Regionali 2020 211.693 5,93% Politiche 2022 425.160 13,21% )

Forza Italia 121.015 3,43%

(Regionali 2020 149.399 4,19% Politiche 2022 190.643 5,92%)

Lega 106.853 3,02%

(Regionali 2020 160.507 4,50% Politiche 2022 91.393 2,84%)

Noi Moderati 10.997 0,31%

(Regionali 2020 UDC 31736 0,89% Politiche 2022 12.265 0.38%)

Civica 1.127

Rappresentatività complessiva del centro destra 13,86

Rappresentatività complessiva del “profilo bipolare” 37,42%

Puglia Popolare (PRC-PCI- PaP) 6.734 0.19%

(Regionali 2020 5.878 0,16% Politiche 2022 17.271 0,53%)

Alleanza Civica 1.683 0,04

VENETO

Elezioni Regionali 2025

Aventi diritto 4.294.694 Voti Validi 1.673.876 38,97%

Elezioni Politiche 2022

Aventi diritto 3.728.012 Voti Validi 2.511.026 67,35%

Elezioni Regionali 2020

Aventi diritto 4.126.114 Voti Validi 2.055.173 49,80%

Tra le elezioni regionali 2020 e le elezioni regionali 2025 – 10,83%

Centro Sinistra

PD 277.495 6,46%

(Regionali 2020 244.881 5,93% Politiche 2022 405.800 10,88% )

AVS 77.261 1,78%

(Regionali 2020 Europa Verde 34.647 0,83% Politiche 2022 87.382 2,34%)

M5S 36.866 0,85%

(Regionali 2020 55.281 1,33% Politiche 2022 145.559 3,90%)

Rifondazione Comunista 10.430 0,24%

(Regionali 2020 Veneto Ec.Sol. 9.061 0,21% Politiche 2022 23.292 0,62%)

Riformisti e Civiche 35.669 0,83%

( Regionali 2020 12.426 0,30%Politiche 2022 210.020 5,63%)

Lista del Presidente e Civiche 24.296 0,56%

(Regionali 2020 41.275 1,01)

Volt.5.339 0.12%

(Regionali 2020 14.246 0,33%)

Rappresentatività del centro sinistra 10,91%

Centro Destra

Lega 607.220 14,13%

(Regionali 2020 347.832 8,43% Politiche 366.425 9,82%)

Fratelli d’Italia 312.839 7,28%

(Regionali 2020 196.310 4,75% Politiche 2022 818.520 21,95%)

Forza Italia 105.375 2,45%

(Regionali 2020 73.244 1,77% Politiche 2022 173.609 4,65% )

Noi Moderati 18.768 0.43%

(Politiche 2022 51.931 1,39%)

UDC 28.109 0,65%

Liga Veneta 30.703 0,71%

(Regionali 2020 48.392 1,17% )

Regionali 2020: Lista Zaia Presidente 916.087 22,20%

Rappresentatività complessiva del centro destra 25,68%

Rappresentativà complessiva del profilo “bipolare” 36,59%

Il caso Veneto fa prestare grande attenzione al fenomeno della volatilità interna alle coalizioni. In un quadro di complessiva flessione di partecipazione al voto la posizione dell’ex-Presidente della Regione Zaia ha mutato profondamente il quadro politico: sparita la lista a lui intestata nelle regionali 2020 la Lega con lo stesso Zaia capolista ha raccolto circa 240.000 voti in più rispetto alle politiche 2022 perdendo, nella somma tra la Lista Zaia e la Lega nel 2020 circa 600.000 voti mentre Fratelli d’Italia è calato tra il 2022 e il 2025 di oltre 500.000 voti con l’uscita verso l’astensione più alta fra le regioni al voto il 23/24 novembre.

Resistere Veneto 83.054 1,93%

Democrazia Sovrana Popolare 12.941 0,30%

(Politiche 2022 26.631 0,71% )

Popolari per il Veneto 6.071 0,14%

In conclusione

non si può ignorare che nel momento in cui si scrive di affinamento del profilo bipolare del sistema si dovrebbe rilevare che nelle tre importanti regioni andate al voto il 23/24 novembre 2025 la somma delle due coalizioni di centro sinistra e di centro destra (presentatesi in tutti i casi in completo e nel Veneto comprendendo anche Rifondazione Comunista) non arriva al 40% dell’intero elettorato. Un grado di rappresentatività del tutto insufficiente nel momento in cui, tra l’altro, si è tornati a parlare di premierato: il rischio concreto, in un Paese politicamente articolato come l’Italia, è quello di andare ad eleggere un Primo Ministro con una quota più o meno del 20% dell’intero elettorato.Sicuramente in quel caso giocherà un forte ruolo la presonalizzazione ma adesso è necessario comunque avvertire in particolare i partiti dell’opposizione: è possibile che si avveri la possibilità che emerga una forma di governo fortemente accentrato in dimensione monocratica eletto con una percentuale molto bassa di consenso reale e probabilmente neppure l’adozione di un sistema elettorale proporzionale e il ritorno a governi di natura parlamentare potrebbero ovviare a questo stato di cose che ha profonde ragioni di carattere internazionale e soprattutto di situazione sociale che genera profonda sfiducia. Determinante dovrebbe essere il ritorno ad un ruolo dei partiti di aggregazione sociale e pedagogia politica. Di questo, ribadiamo, non sembrano occuparsi le forze politiche anche dell’opposizione ma l’analisi di questa situazione non può essere certamente approfondita in una sede di semplice esposizione di dati (si ricorda, infine, che tutte le percentuali sono riferite al totale degli aventi diritto).