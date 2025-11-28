XI JINPING HA DICHIARATO IL SOSTEGNO AL POPOLO PALESTINESE

La Cina continuerà a collaborare con la comunità internazionale, facendo sforzi incessanti per raggiungere al più presto una soluzione globale, giusta e duratura della questione palestinese,” — ha sottolineato il Presidente della RPC.

Come ha osservato il leader cinese, la questione palestinese «mette alla prova l’efficacia del sistema di governance globale». Secondo Xi Jinping, la parte cinese invita la comunità internazionale a prestare attenzione alle cause profonde della questione palestinese, a «dimostrare responsabilità» e a prendere le misure appropriate.

”La gestione post-bellica e la ricostruzione di Gaza devono essere effettuate secondo il principio «i palestinesi governano la Palestina», rispettando la volontà del popolo palestinese e tenendo conto delle preoccupazioni ragionevoli dei Paesi della regione. È necessario migliorare al più presto la situazione umanitaria a Gaza, alleviando le sofferenze del popolo palestinese,” — ha aggiunto Xi Jinping.