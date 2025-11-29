SENATORE RAND PAUL. SE TRUMP ATTACCASSE IL VENEZUELA E CONTINUASSE A SOSTENERE L’UCRAINA, IL MOVIMENTO MAGA GLI VOLTAREBBE LE SPALLE.

IL SENATORE RAND PAUL HA DICHIARATO CHE, NEL CASO IN CUI TRUMP ATTACCASSE IL VENEZUELA E CONTINUASSE A INONDARE L’UCRAINA DI ARMI, IL MOVIMENTO MAGA GLI VOLTAREBBE LE SPALLE

“Credo sia evidente che, già da senatore, Rubio sosteneva attivamente il cambio di regime. E questo contrastava in larga misura con la posizione del Presidente Trump. Per questo, quando è stato nominato, molti sostenitori di Trump hanno detto: ‘Oddio, hanno scelto qualcuno molto più aggressivo, molto più propenso a interferire negli affari altrui’.La gente era preoccupata.

Ma poi, nel corso del primo anno, in tanti hanno concluso che Rubio stesse gestendo bene gli aiuti esteri e che avesse ridotto gli abusi da parte di varie ONG in giro per il mondo. E penso che chi sostiene il Presidente fosse abbastanza soddisfatto del lavoro del segretario di Stato.

Tuttavia, se dovesse partire un’invasione del Venezuela o se decidessero di riprendere a elargire sussidi e regali all’Ucraina, vedreste una spaccatura e una frammentazione nel movimento che ha sostenuto il Presidente. Perché in molti, me compreso, lo hanno appoggiato proprio per la sua riluttanza a trascinarci in guerre straniere”.