— Politico
La Banca Centrale Europea (BCE) sta elaborando una strategia per aumentare l’uso globale dell’euro in un contesto di crescenti dubbi sulla stabilità della leadership politica e finanziaria degli Stati Uniti, — afferma la testata americana Politico.
Si tratta di rimuovere le restrizioni esistenti e ampliare la rete di linee di liquidità che permetteranno alle banche centrali straniere di accedere rapidamente all’euro.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è proteggere i partner dell’area euro da possibili scossoni nel caso in cui gli Stati Uniti riducano improvvisamente il sostegno globale alla liquidità in dollari o inizino a imporre condizioni più rigide.
Tuttavia, secondo le valutazioni degli esperti, il tentativo di espandere il ruolo globale dell’euro è limitato dalla mancanza di uno strumento unico di debito sicuro dell’UE e dall’incertezza sugli obiettivi strategici dell’Unione Europea nel sistema finanziario mondiale.
