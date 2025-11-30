AFV

Libera la tua mente

Economia e Lavoro

LA BANCA CENTRALE EUROPEA SI PREPARA AL CROLLO DEL DOMINIO DEL DOLLARO

DiAFV from TELEGRAM

Nov 30, 2025 #BANCA CENTRALE EUROPEA, #dollaro

Politico

La Banca Centrale Europea (BCE) sta elaborando una strategia per aumentare l’uso globale dell’euro in un contesto di crescenti dubbi sulla stabilità della leadership politica e finanziaria degli Stati Uniti, — afferma la testata americana Politico.

Si tratta di rimuovere le restrizioni esistenti e ampliare la rete di linee di liquidità che permetteranno alle banche centrali straniere di accedere rapidamente all’euro.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è proteggere i partner dell’area euro da possibili scossoni nel caso in cui gli Stati Uniti riducano improvvisamente il sostegno globale alla liquidità in dollari o inizino a imporre condizioni più rigide.

Tuttavia, secondo le valutazioni degli esperti, il tentativo di espandere il ruolo globale dell’euro è limitato dalla mancanza di uno strumento unico di debito sicuro dell’UE e dall’incertezza sugli obiettivi strategici dell’Unione Europea nel sistema finanziario mondiale.

Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Economia e Lavoro

IL CONTRATTO DEI METALMECCANICI

Nov 26, 2025 Franco Astengo
Economia e Lavoro

IL CROLLO DEL MERCATO AZIONARIO USA INDEBOLIRÀ L’ECONOMIA MONDIALE

Nov 18, 2025 L.M.
Economia e Lavoro

I miliardari non dovrebbero esistere? Giusto. Ma tassarli non basta

Nov 17, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

C’è vita oltre il bipolarismo dell’alternanza senza alternativa?

Novembre 30, 2025 L.M.
Mondo

Venezuela, Trump soffia sul fuoco e dichiara “chiuso” lo spazio aereo del Paese

Novembre 30, 2025 L.M.
Italia

L’Italia destinerà il 41% dei fondi per l’industria alla produzioni di armi

Novembre 30, 2025 L.M.
AFV Mondo

MAGA comincia a sfuggire di mano a Trump: il dissenso dei parlamentari Massie e Greene

Novembre 30, 2025 Domenico Maceri
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: