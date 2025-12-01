Macron regala la naja alla gioventù francese

Il presidente della Repubblica ha trovato la linea guida per la fine del suo mandato: preparare il Paese alla guerra

Ilyes Ramdani su Mediapart

Ventotto anni dopo l’abolizione del servizio militare, Emmanuel Macron ha annunciato il lancio nel 2026 di un servizio nazionale volontario della durata di dieci mesi. «Abbiamo bisogno della mobilitazione della nazione per essere pronti e rispettati», ha dichiarato il presidente della Repubblica in un discorso pronunciato a Varces (Isère) giovedì 27 novembre.

A partire dalla prossima estate, 3.000 giovani donne e uomini, per lo più di età compresa tra i 18 e i 19 anni, dovrebbero costituire la prima promozione di questo nuovo servizio militare. L’esecutivo punta a raggiungere la soglia di 10.000 giovani arruolati nell’estate del 2030 e poi 50.000 nel 2035. I volontari riceveranno una paga stimata intorno agli 800 euro al mese, ma il capo dello Stato non ha specificato l’importo esatto giovedì.

L’annuncio di Varces segna la fine del servizio nazionale universale (SNU), lanciato durante il primo quinquennio di Macron, che ha moltiplicato i fallimenti e il malcontento. Il tempo in cui il potere vantava un dispositivo civico e cittadino, che combinava l’iniziazione all’ecologia e i laboratori di coesione, è finito; il nuovo sistema sarà «puramente militare», ha insistito Emmanuel Macron.

Il programma presentato giovedì avrebbe potuto suscitare nostalgia nei coscritti del secolo scorso. La «formazione iniziale di un mese» per apprendere «i rudimenti della vita militare», «il maneggio delle armi», «la marcia al passo» e «l’insieme dei canti e dei rituali che alimentano la fratellanza delle nostre forze armate» ricorderà loro, ad esempio, le classi del servizio militare di un tempo.

Il parallelo è evidente: all’Eliseo si è convinti che il periodo di pace inaugurato dalla fine della guerra fredda sia finito. Il presidente della Repubblica ha descritto con enfasi un “mondo incerto” in cui “la forza prevale sul diritto” e in cui “la guerra è una realtà del presente”. «L’unico modo per evitare il pericolo è prepararsi», ha affermato.

La volontà di lasciare il segno

Sarà finalmente giunto il momento della svolta, la presa di coscienza collettiva tanto desiderata dall’Eliseo? Dall’inizio del suo secondo mandato quinquennale, Emmanuel Macron ha moltiplicato le dichiarazioni bellicose sulla Russia, sui tempi attuali e su quelli a venire. “Se rifiutiamo di vedere l’accelerazione della minaccia, se rinunciamo agli sforzi necessari, allora verremo meno al nostro dovere e alla nostra vocazione”, aveva affermato a gennaio durante il suo discorso di auguri alle forze armate.

Le parole del capo di Stato Maggiore delle forze armate, Fabien Mandon, che ha dichiarato al congresso annuale dei sindaci che la Francia dovrebbe «accettare di perdere i propri figli», sono, in questo senso, tutt’altro che fuori luogo. Prima di essere nominato a questa carica alla fine di luglio, il generale è stato il capo di stato maggiore particolare dell’Eliseo. Un membro del cerchio magico, il cui mandato alla guida delle forze armate era proprio quello di aiutare il Paese a prendere coscienza del pericolo.

«Sì, i dividendi della pace si sono esauriti», ha aggiunto Catherine Vautrin, ministro delle forze armate, pochi giorni dopo. Nei corridoi del potere, questo è uno degli argomenti che animano le discussioni con maggiore regolarità, fino all’ufficio del capo dello Stato. «È sua ferma convinzione che occorra preparare la società a ciò che sta per accadere», assicura uno dei suoi interlocutori abituali.

L’annuncio di giovedì è stato quindi pensato come un messaggio abbastanza forte da lasciare il segno. «È un momento importante», conferma Maxime Launay, ricercatore presso l’Istituto di ricerca strategica dell’École militaire (Irsem) e specialista del rapporto tra le forze armate e il potere. Annunciare un dispositivo militare riprende una grammatica direttamente legata all’inasprimento del contesto strategico. Probabilmente riporterà l’esercito al centro del dibattito pubblico, se non altro perché migliaia di persone avranno un figlio, una figlia o un cugino che parteciperà a questo dispositivo”.

Tuttavia, il rischio politico non è minore. E i toni marziali di Emmanuel Macron stanno già alimentando le accuse di catastrofismo. Dal Kirghizistan, Vladimir Putin ha approfittato di una conferenza stampa per deridere «questa idea ridicola» dei leader europei secondo cui la Russia potrebbe attaccare l’Europa. «Forse stanno semplicemente cercando di creare una sorta di illusione per la loro popolazione», ha affermato il presidente russo, le cui velleità espansionistiche non sono certo un segreto.

Emmanuel Macron, dal canto suo, non molla: il suo secondo mandato sarà militare o non sarà. Tutto nelle sue scelte lo dimostra, dalla campagna elettorale del 2022, incentrata in gran parte sull’invasione russa dell’Ucraina, ai fondi stanziati per la difesa dalla sua rielezione, passando per la nomina del suo ministro della Difesa a Matignon e il suo impegno per la difesa dell’Ucraina.

La militarizzazione del secondo quinquennio presenta tre vantaggi. Sulla scena diplomatica, l’obiettivo è quello di ridare alla voce della Francia il vigore che attualmente le manca. I recenti avvenimenti, in particolare in Ucraina e a Gaza, e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca hanno convinto la diplomazia francese che è giunto il momento della forza e della sua esibizione.

Così, Parigi sta al gioco, vanta il suo esercito, «il più efficiente d’Europa» secondo il capo dello Stato, e ricorda più volentieri il suo status di potenza nucleare. La conversione dell’esercito francese verso un «modello ibrido», tra nucleo professionale, riservisti e servizio volontario, è descritta come una nuova tappa sulla via dell’affermazione militare.

La speranza di un consenso

Il secondo interesse di Emmanuel Macron è più politico. Privato della maggioranza parlamentare, ha tutto l’interesse a trovare oggetti di consenso per continuare ad avere voce in capitolo sulla scena interna. È così che bisogna interpretare la sua nuova passione per i temi legati alla democrazia e ai social network, la sua volontà di portare a termine il progetto sui tempi dei bambini e, quindi, l’idea del servizio militare volontario.

Certo, dopo il discorso tenuto nell’Isère sono piovute critiche da parte dell’opposizione. Ma queste riguardano la forma, l’operatività della misura, i 2 miliardi di euro che costerà, la sua tempistica troppo tardiva, il suo tono troppo militare…

Sulla sostanza, secondo l’Eliseo, il servizio volontario non è un argomento di divisione. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement national (RN), ne è un fervente sostenitore. E anche Jean-Luc Mélenchon, leader di La France insoumise (LFI), difende da anni l’idea di un servizio nazionale obbligatorio, le cui missioni andrebbero comunque ben oltre l’ambito militare.

Questa speranza di concordia sull’argomento è alimentata dai precedenti storici, ricorda Maxime Launay. «Per molto tempo è stato un argomento consensuale nel dibattito politico», afferma lo storico. Quasi nessun partito proponeva di abolire il servizio militare. Pierre Messmer, grande ministro di De Gaulle, era favorevole al modello di un esercito di professionisti, ma non lo ha mai attuato. Charles Hernu, primo ministro socialista della difesa sotto Mitterrand, era contrario al servizio militare in privato, ma lo difendeva in pubblico. Era una sorta di totem».

Bisognerà attendere la fine della guerra fredda perché s’affermasse l’idea dell’abolizione del dispositivo. E anche in questo caso, senza grandi divisioni politiche. «La decisione è stata presa da Jacques Chirac e approvata dalla sinistra plurale», sottolinea Maxime Launay, autore di una tesi del 2022 sul legame tra la sinistra e l’esercito francese.

Presidente di una Repubblica allo stremo, alla guida di un campo politico minoritario, Emmanuel Macron ha un terzo motivo per assumere il ruolo di capo delle forze armate: tra tutte le sue prerogative, questa è la più indiscutibile, quella che conferisce la maggiore legittimità.

In un momento in cui voci sempre più numerose, fino al suo ex primo ministro Édouard Philippe, chiedono le sue dimissioni o le descrivono come inevitabili, la drammatizzazione della minaccia militare offre al capo dello Stato quel soffio di legittimità di cui è stato privato negli ultimi due anni.

Chi oserebbe chiedere le dimissioni del presidente della Repubblica in tempi turbolenti in cui incombe una minaccia? «Questo rimanda all’essenza stessa della V Repubblica», sottolinea Maxime Launay. «È stata creata dal generale de Gaulle, allo stesso tempo capo militare e costituente. Il nostro regime politico è intrinsecamente legato all’azione militare. E i presidenti della Repubblica si sono spesso adeguati a questa logica».

L’articolo 16 della Costituzione è ancora lontano, che consente al capo dello Stato di beneficiare di poteri eccezionali ed estesi «quando l’indipendenza della Nazione» o «l’integrità del suo territorio» sono minacciate «in modo grave e imminente». Ma lo scenario di una guerra sul suolo europeo e sempre più frequentemente evocato, di nuovo giovedì 27, da Emmanuel Macron. «In caso di crisi grave», il servizio nazionale «diverrà obbligatorio», ha avvertito.