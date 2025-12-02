Da Fdi a PD, il vero partito unico: la guerra come programma politico

Foto Kulturjam

La votazione europea sul piano di pace in Ucraina rivela un blocco trasversale favorevole alla linea bellicista atlantica, nascosto dentro entrambe le coalizioni. Il bipolarismo è una finzione: il vero scontro è tra vincolo esterno e sovranità. Senza smascherarlo, nessun cambiamento sarà possibile.

Da Fdi a PD, il vero partito unico

La risoluzione sul piano di pace per l’Ucraina approvata a larghissima maggioranza, di per sé priva di effetti vincolanti, ha però avuto il pregio involontario di svelare ciò che la politica italiana ed europea si ostina a occultare: esiste un blocco di potere compatto, silenzioso e ferreamente allineato alle priorità strategiche atlantiche.

Un partito trasversale, ben più solido delle fragili coalizioni ufficiali, che ha votato in massa contro la risoluzione critica verso il piano statunitense per la guerra in Ucraina.

Il voto congiunto di PD, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi-Sinistra non racconta un episodio parlamentare qualunque: è la prova evidente che, quando si tratta di assecondare gli imperativi del fronte bellicista, le differenze ideologiche evaporano come nebbia mattutina.

Al contrario, Lega e Movimento 5 Stelle — astenuti o contrari — si collocano ai margini di un campo che, nonostante le narrazioni ufficiali, ha un baricentro unico e riconoscibile.

Non c’è vera pluralità quando un Parlamento mostra una compattezza così entusiastica nel seguire la linea imposta dall’esterno. E non c’è rappresentanza quando le decisioni cruciali sulla guerra vengono prese all’interno di un recinto ideologico che prescinde dai programmi elettorali, dalle identità politiche e persino dai risultati del voto.

Il “partito della guerra” e il suo doppio travestimento

L’Italia sembra ormai vivere in un bipolarismo fittizio, una commedia dei ruoli dove si discute animatamente su ogni tema minore, mentre sul nodo essenziale — la subordinazione geopolitica — regna un’omogeneità disarmante. Che si tratti di sanzioni, invio di armi, fondi militari, missioni all’estero o appoggio incondizionato alle strategie della NATO, la melodia è sempre la stessa. Cambia il timbro, non la partitura.

Questo “partito della guerra” non siede su un unico banco, non ha un simbolo, non presenta liste elettorali. È un organismo diffuso, trasversale, perfettamente integrato nelle due coalizioni classiche. Da qui la sua forza: ogni area politica ospita un proprio segmento del blocco atlantista, che ne orienta l’agenda e ne sterilizza qualsiasi inclinazione verso posizioni autonome.

I partiti che provano a discostarsi vengono facilmente assorbiti o marginalizzati. Le voci contrarie — pur esistenti — finiscono relegate a un ruolo accessorio, come note fuori spartito in un’orchestra diretta da altri.

A completare il quadro c’è un elettorato sempre più nauseato. L’astensione crescente, ormai prossima al 50%, è il segnale più eloquente: gli italiani non credono più alla favola del bipolarismo. Intuiscono che, dietro lo scontro apparente, si cela una sostanziale continuità decisionale. Ed è difficile dar loro torto: il sistema sembra costruito per garantire che nulla cambi davvero.

Due blocchi reali, ma solo uno ha il permesso di esistere

La realtà politica italiana non è composta da centrodestra contro centrosinistra. La divisione autentica oppone, da un lato, il fronte del vincolo esterno — economico, culturale e militare — e dall’altro un insieme eterogeneo di forze che aspirano, con maggiore o minore coerenza, a riconquistare porzioni di sovranità.

Non una sovranità declamata in comizi nostalgici, ma una sovranità concreta, indispensabile per ogni percorso di pace.

Finché queste due aree rimarranno camuffate all’interno dei vecchi contenitori, le elezioni continueranno a essere un rito vuoto, un gioco truccato nel quale il risultato finale è deciso a monte. Gli italiani crederanno di scegliere tra due visioni opposte, mentre in realtà si limiteranno a confermare l’unica agenda ammessa.

La guerra — o meglio, la disponibilità a considerarla una strada percorribile — è il punto di convergenza di questo disegno. Chi accetta senza riserve la linea atlantica viene promosso a classe dirigente; chi la mette in discussione viene relegato a rumoroso incidente. Se non si scioglie questo nodo, se non si affronta apertamente la frattura fra il partito del vincolo esterno e chi pretende una politica orientata alla pace, ogni discorso sul cambiamento rimarrà letteratura.

Il resto è pura scenografia: applausi finti, opposizioni di cartone, governi intercambiabili. Finché non si strapperà questo sipario, la politica italiana resterà un teatro di ombre, incapace di rappresentare chi dovrebbe davvero tutelare.