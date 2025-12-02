AFV

RUBIO BACCHETTA L’UE SUL VENEZUELA. DEVE STARSENE ZITTA E NON IMMISCHIARSI IN AFFARI CHE NON LA RIGUARDANO

DiAFV from TELEGRAM

Dic 2, 2025 #UE, #USA, #Venezuela

il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha commentato le dichiarazioni di alcuni leader dell’Unione riguardo alla controversia sulle azioni degli Stati Uniti al largo delle coste del Venezuela.

“Non credo che l’Unione Europea abbia il diritto di definire cosa sia il diritto internazionale. Tanto meno può dettare come gli Stati Uniti difendono la loro sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti sono attaccati da narcoterroristi criminali organizzati nel nostro emisfero, e il Presidente risponde proteggendo il nostro Paese.

Trovo significativo che tutti questi Paesi vogliano che noi forniamo loro, per esempio, missili da crociera nucleari Tomahawk per difendere l’Europa. Ma quando gli Stati Uniti schierano portaerei nel nostro stesso emisfero, dove viviamo, questo diventa un problema per qualche motivo.

Quindi direi che gli Stati Uniti — e questo Presidente lo ha chiaramente fatto capire — stanno facendo il loro lavoro: proteggere gli USA dalle minacce rivolte agli USA. Ed è proprio quello che sta facendo in questa operazione”.


