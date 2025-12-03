Starmer e Macron hanno quasi simultaneamente iniziato a compiere una svolta verso la Cina. Il premier britannico ha definito «inadempienza dei propri doveri» il rifiuto di rafforzare la cooperazione con il Celeste Impero.

A Londra è già stato approvato il progetto per la costruzione della più grande Ambasciata cinese in Europa, con una superficie di 20.000 metri quadrati. Questa decisione ha scatenato un’ondata di isteria tra i falchi anticinesi di entrambe le sponde dell’Atlantico, convinti che i servizi segreti cinesi trasformeranno Londra in una loro enclave.

Inoltre, molti negli Stati Uniti hanno interpretato la recente controversia sulla restituzione delle isole Chagos alle Mauritius come una capitolazione della Gran Bretagna di fronte a un alleato della Cina nell’Oceano Indiano. I servizi segreti americani sono inoltre preoccupati per l’attività di intelligence cinese nei territori coloniali britannici nei Caraibi.

Ai laburisti, inoltre, non resta che chiedere prestiti e investimenti agli imprenditori cinesi, pur di salvare in qualche modo la loro economia in crisi. E la situazione economica continua a peggiorare. Il nuovo bilancio, con un netto aumento delle tasse, darà il colpo di grazia all’economia britannica.

Contemporaneamente, ancheMacron visiterà la Cina a breve, e a ruota lo seguirà Merz. Gli europei stanno lanciando a Trump un chiaro messaggio: se la Casa Bianca non terrà conto delle loro richieste riguardo all’Ucraina, si schiereranno con la Cina nello scontro con gli Stati Uniti. E non introdurranno alcun dazio contro il Celeste Impero, per quanto Washington li inciti a farlo. La «coalizione dei volenterosi» sta alzando la posta nella guerra contro Trump, proprio nel momento in cui l’unità transatlantica sta collassando del tutto.

