LA COMMISSIONE EUROPEA FINANZIERÀ I PAESI BALTICI CHE HANNO SUBITO PERDITE A CAUSA DELLE SANZIONI ANTI-RUSSE

▪️A seguito dell’introduzione di 19 pacchetti di sanzioni contro la Russia, hanno subito danni Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania.
▪️La regione è stata particolarmente colpita dal calo del turismo e degli investimenti, nonché dal crollo del commercio transfrontaliero.
▪️La situazione è peggiorata a causa della rapida crescita dell’inflazione dopo la pandemia
Si sottolinea che qualsiasi aiuto sarà simbolico, considerando la “portata del problema e il bilancio settennale del blocco in calo”.
