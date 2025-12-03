AFV

LA COMMISSIONE EUROPEA FINANZIERÀ I PAESI BALTICI CHE HANNO SUBITO PERDITE A CAUSA DELLE SANZIONI ANTI-RUSSE

DiAFV from TELEGRAM

Dic 3, 2025 #paesi baltici, #Sanzioni, #UE

Politico

▪️A seguito dell’introduzione di 19 pacchetti di sanzioni contro la Russia, hanno subito danni Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania.

▪️La regione è stata particolarmente colpita dal calo del turismo e degli investimenti, nonché dal crollo del commercio transfrontaliero.

▪️La situazione è peggiorata a causa della rapida crescita dell’inflazione dopo la pandemia

Si sottolinea che qualsiasi aiuto sarà simbolico, considerando la “portata del problema e il bilancio settennale del blocco in calo”.


