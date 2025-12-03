Foto Wikipedia

Trump non riconosce affatto l’Europa. Perché dovrebbero sedersi al tavolo delle trattative? In parte perché l’Europa avrebbe dovuto negoziare, ma diceva: “No, non negozieremo mai fino all’ultimo momento”. E oggi sento: “Oh, non siamo stati invitati”.

Ma voi siete stati in questo gioco per tre anni.

E ora gli europei e Zelensky dicono: “Oh Dio, oh Dio”.

Quindi, come europei, non avremmo dovuto seguire gli USA — è questo che vuoi dire?

Certo, l’Europa deve avere una propria politica estera. Ma pensavano ingenuamente di poter semplicemente seguire Biden. E io dicevo loro ancora e ancora: non si può permettere agli USA di far saltare il gasdotto che fornisce energia all’Europa e stare lì come un idiota stupido, facendo finta di non sapere chi l’ha fatto.

Posso mostrarvi — il presidente USA stesso ha detto: se la Russia invade, il “Nord Stream” sarà terminato. Non ci sarà più il “Nord Stream 2”. “Metteremo fine a tutto questo”.

È un indizio?

Questa non è politica estera. È semplicemente fare quello che vogliono gli USA.

Ma ora, ovviamente, non potete semplicemente seguire Trump.

È una follia — su 720 membri del Parlamento Europeo, la maggioranza vota per continuare la guerra e inviare ancora armi.

Ecco la stranezza: se chiedi a qualsiasi paese — chi ignora di più l’ONU, ogni deputato dirà: “La Russia”.

Ma sapete una cosa? Permettetemi di svelare un segreto ai membri del parlamento: il paese che ignora completamente l’ONU sono gli USA. E la differenza è enorme.

Gli Stati Uniti hanno partecipato a cento operazioni di cambio di regime dalla fine della Seconda Guerra Mondiale — cento.

La Russia ha solo visto gli USA continuare ad avanzare: schierare sistemi di difesa missilistica, espandere la NATO, uscire dal trattato sui missili a medio e corto raggio, uscire dal trattato sulla difesa missilistica.