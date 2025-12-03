SINISTRA E MOVIMENTO OPERAIO

AFV

La presenza in piazza assieme dei lavoratori dell’ Ansaldo e dell’ ex-Ilva porta Genova in primo piano, com’è tradizione,di lotte operaie che si stanno portando avanti in un contesto ben diverso da quelle anni’70-’80 sia per i riferimenti internazionali sia per quelli legati allo sviluppo tecnologico.

Rimane però un punto comune nella storia delle lotte del comparto industriale: la decisività di questo settore, della sua capacità di produzione, della sua funzione fondamentale per lo sviluppo del Paese.

La classe operaia esiste ancora, non è un pallido ricordo del passato e le manifestazioni di oggi ci richiamano direttamente alla condizione di classe e alla necessità di essere protagonisti nei settori dove si costruiscono “cose che all’indomani non si comperano al supermercato” come recitava un vecchio motto della classe operaia genovese.

La sinistra deve ritornare ad essere il punto di riferimento di questa classe, la sua guida ispiratrice: scrivo della sinistra politica e della sinistra sindacale, della sinistra dell’uguaglianza, della sinistra che difende e promuove il lavoro esprimendo anche una capacità di innovazione da portare avanti non soltanto sul piano dell’innovazione tecnologica ma soprattutto sul piano del rapporto con il territorio nella espressione di una forte tensione verso il quadro di nuove contraddizioni tra contraddizioni per così dire “classiche” e contraddizioni post – materialiste.

La fase della post-globalizzazione ha mutato in profondità il quadro di riferimento, la ripresa dei nazionalismi, la forza delle grandi potenze, il pericolo di guerra ci induce a pensare che sia il livello europeo quello dello spazio politico, economico, progettuale sul quale intervenire.

Ed è questo il punto di riflessione che può essere proposto ai partiti e al sindacato,ciascheduno nella rispettiva autonomia.

In sostanza i punti da rilanciare possono essere così riassunti:

1) l’Europa come spazio politico di riferimento;

2) La politica industriale come centrale in una proposta di programmazione economica;

3) Una politica industriale che si misuri con il grande tema della pace e delle transizioni in atto da quella ambientale a quella digitale.

Di Franco Astengo

